Τεράστιος βράχος απειλεί σπίτια στο Κατάκολο - Εκκενώθηκαν 10 κατοικίες

Συναγερμός έχει σημάνει στο Κατάκολο Ηλείας, καθώς ένας τεράστιος βράχος, που εκτιμάται ότι έχει το μέγεθος μικρού φορτηγού, βρίσκεται σε ύψωμα σε απόσταση αναπνοή από τα σπίτια του χωριού.

Όπως μεταφέρει το patrisnews.com, όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής (13/2) όταν σημειώθηκε κατολίσθηση στο βουνό του Κατακόλου, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί ο συγκεκριμένος τεράστιος βράχος και να συγκρατηθεί λίγο πάνω από το χωριό.

Στην περιοχή επικρατεί αναστάτωση, ενώ οι τοπικές Αρχές προχώρησαν στην προληπτική εκκένωση δέκα σπιτιών.

Όπως ανέφερε η πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κατακόλου, Φρατζή Κολόσακα, προτεραιότητα αποτελεί η προστασία των πολιτών, μέχρι να εκτιμηθεί πλήρως ο κίνδυνος.

Στο σημείο βρίσκεται η Πολιτική Προστασία του Δήμου Πύργου και μηχανικοί του Δήμου Πύργου και της Περιφέρειας προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Επίσης, στην περιοχή έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

«Συγκρατείται από μια ελιά»

Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη, καθώς ο φόβος νέων κατολισθήσεων παραμένει, ιδιαίτερα σε περίπτωση επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Για δυσεπίλυτο πρόβλημα και για «αδιέξοδη κατάσταση», έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Πύργου, Βασίλης Παναγόπουλος. Όπως εξήγησε, το έδαφος στο βουνό του Κατακόλου είναι αργιλώδες και εξαιτίας των έντονων και συνεχών βροχοπτώσεων σχηματίζονται «φιλμ νερού» και «γλιστράει».

«Τα εδάφη έχουν κορεστεί. Αναζητούμε λύση ώστε να αρθεί αυτή η επικινδυνότητα. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο και γίνεται δυσκολότερο με την αδιάκοπη βροχή. Πρόκειται για πρόβλημα, όχι καινούριο αλλά παλιό καθώς αρκετά σπίτια λόγω της κατάστασης του βουνού έχουν από το παρελθόν υποστεί ρωγμές. Ο βράχος έχει πέσει σε ιδιωτική και όχι κοινόχρηστη περιοχή και συγκρατείται αυτή τη στιγμή από τον κορμό μιας ελιάς», τόνισε ο αντιδήμαρχος.