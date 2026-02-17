Σοβαρό τροχαίο στην Κατακόλου: Τρεις τραυματίες - Μάχη για τη ζωή του δίνει ο ένας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Κατακόλου, όταν ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο συγκρούστηκε με αγροτικό όχημα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγα μέτρα από πρατήριο υγρών καυσίμων και είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων. Συγκεκριμένα, εγκλωβίστηκε ο οδηγός του αγροτικού οχήματος, ενώ στο ΙΧ παγιδεύτηκαν τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός, σύμφωνα με το patrisnews.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες, οι οποίοι προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, και οι τρεις τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου. Η κατάσταση της υγείας του οδηγού του αγροτικού κρίνεται σοβαρή, ενώ οι δύο επιβαίνοντες του ΙΧ βρίσκονται σε καλή κατάσταση.