Hellenic Train: Χωρίς τρένα η γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία την Τετάρτη

Την κατάργηση επτά σιδηροδρομικών δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο - Πύργος - Ολυμπία για την Τετάρτη 18/02/2026 ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Την κατάργηση συγκεκριμένων σιδηροδρομικών δρομολογίων στη γραμμή Κατάκολο – Πύργος – Ολυμπία για αύριο, Τετάρτη 18/02/2026, ανακοίνωσε η Hellenic Train, εξαιτίας βλάβης σε τροχαίο υλικό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, τα παρακάτω δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν και θα υποκατασταθούν από λεωφορεία:

  • 1380 (Πύργος – Ολυμπία): Υποκατάσταση με λεωφορείο, με ενδιάμεση στάση στο Στρέφι.
  • 1381 (Ολυμπία – Κατάκολο): Υποκατάσταση με λεωφορείο, με στάσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1382 (Κατάκολο – Ολυμπία): Υποκατάσταση με λεωφορείο, με στάσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1383 (Ολυμπία – Πύργος): Υποκατάσταση με λεωφορείο, με ενδιάμεση στάση στο Στρέφι.
  • 1384 (Πύργος – Ολυμπία): Υποκατάσταση με λεωφορείο, με ενδιάμεση στάση στο Στρέφι.
  • 1385 (Ολυμπία – Κατάκολο): Υποκατάσταση με λεωφορείο, με στάσεις στο Στρέφι και στον Πύργο.
  • 1386 (Κατάκολο – Πύργος): Υποκατάσταση με λεωφορείο.

Η εταιρεία επισημαίνει σε ανακοίνωσή της ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση της βλάβης και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

