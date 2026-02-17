Αλλαγές στη Γραμμή 6 του τραμ - Μέχρι «Φιξ» τα δρομολόγια

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, τροποποιήσεις στη λειτουργία της Γραμμής 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Ειδικότερα, οι συρμοί θα έχουν ως προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ», με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να εκτελούνται αποκλειστικά στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη».

Κατά συνέπεια, δεν θα πραγματοποιούνται στάσεις στις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα», με τους επιβάτες να καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, ότι την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου στη Γραμμή 6 του Τραμ “Πικροδάφνη – Σύνταγμα” τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση “Φιξ” και θα διεξάγονται στο τμήμα “Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη”, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις “Λ. Βουλιαγμένης”, “Ζάππειο” και “Σύνταγμα”».