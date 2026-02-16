Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ στη Γραμμή 6 την Τρίτη – Τερματικός η στάση «Φιξ»

Αλλαγές στα δρομολόγια του Τραμ στη Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» θα ισχύσουν αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, με τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα εκτελούνται μόνο στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη», έπειτα από αίτημα της Ανάπλαση Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα» δεν θα εξυπηρετούνται, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να πρέπει να προγραμματίσουν τη μετακίνησή τους αναλόγως.