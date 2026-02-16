Αττική Οδός: Παράταση στο κλείσιμο εισόδων προς αεροδρόμιο – Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Παρατείνεται έως τις 06:00 το πρωί της 22ας Φεβρουαρίου 2026 ο ολικός αποκλεισμός εισόδων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, λόγω των έκτακτων εργασιών βαριάς συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων».

Συγκεκριμένα, όπως κάνει γνωστό η Ελληνική Αστυνομία, κλειστοί παραμένουν οι κλάδοι εισόδου από Μάνδρα (κόμβος 1), Μαγούλα (κόμβος 2), Ασπρόπυργο (κόμβος 4) και Αιγάλεω (κόμβος 5), επηρεάζοντας περιοχές των δήμων Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Φυλής.

Η κυκλοφορία προς Αθήνα-Κέντρο διεξάγεται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, ενώ όσοι κατευθύνονται προς Λαμία εξυπηρετούνται μέσω της Λεωφόρου Αθηνών και της Λεωφόρου Κηφισού.

Για το αεροδρόμιο, οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν διαδρομή μέσω Λεωφόρου Αθηνών, Λεωφόρου Κηφισού (προς Λαμία) και στη συνέχεια μέσω του κόμβου Μεταμόρφωσης.

Παράλληλα, το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου έως την έξοδο Ασπροπύργου προορίζεται αποκλειστικά για οχήματα με κατεύθυνση προς το Θριάσιο.

Οι οδηγοί καλούνται να ακολουθούν την ειδική σήμανση που έχει τοποθετηθεί στην Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου πριν τις εισόδους της Αττικής Οδού και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των τροχονόμων.

undefined

undefined