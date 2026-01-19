Ανήλικος κρεμάστηκε από κινούμενο τραμ στην Αθήνα για επικίνδυνο challenge

Ένα ακόμη ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό που συνδέεται με διαδικτυακά challenges σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, όταν ανήλικος κρεμάστηκε από τραμ την ώρα που αυτό εκτελούσε κανονικά το δρομολόγιό του.

Το βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο ανήλικος να κρέμεται από το όχημα ενώ μεταφέρει επιβάτες, έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Οι εικόνες καταγράφηκαν στα νότια προάστια από διερχόμενο πολίτη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η επικίνδυνη αυτή ενέργεια συνδέεται με νέο challenge που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και «προκαλεί» ανηλίκους να επιχειρούν παράτολμες πράξεις κατά τη διάρκεια δρομολογίων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Θέση για το περιστατικό πήρε και η ΣΤΑΣΥ, η οποία με ανακοίνωσή της το καταδίκασε απερίφραστα, επισημαίνοντας ότι το σχετικό οπτικό υλικό έχει αποσταλεί στην Αστυνομία.

«Η ΣΤΑΣΥ, όπως και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, αποστέλλει το υλικό στην ΕΛ.ΑΣ. και κινείται νομικά εναντίον των ατόμων αυτών. Ο οδηγός από την καμπίνα οδήγησης δεν έχει ορατότητα στο πίσω μέρος του οχήματος Τραμ, παρά μόνο στα πλαϊνά, μέσω των καμερών ασφαλείας που διαθέτει το όχημα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.