Νέα 48ωρη απεργία των οδηγών ταξί την Τρίτη 20 και Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

Χωρίς ταξί θα παραμείνει το λεκανοπέδιο από τα ξημερώματα της Τρίτης 20 Ιανουαρίου έως και τα ξημερώματα της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου καθώς ο ΣΑΤΑ προχωρά στην κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του.

Οι οδηγοί ταξί δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους για την προάσπιση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Η απόφαση έρχεται ως συνέχεια της πρόσφατης τριήμερης πανελλαδικής απεργίας του κλάδου. Παράλληλα, την Τρίτη (20/1) έχει προγραμματιστεί κλαδική ενημερωτική εκδήλωση στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, με στόχο την ενημέρωση και τον καλύτερο συντονισμό των επαγγελματιών.

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) γνωστοποίησε μέσω ανακοίνωσής του ότι πραγματοποίησε διαδοχικές συναντήσεις με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, την Ελληνική Λύση και το ΚΚΕ, κατά τις οποίες παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ταξί.

Σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, οι εκπρόσωποι των κομμάτων εξέφρασαν τη στήριξή τους στα αιτήματα των αυτοκινητιστών και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προώθηση άμεσων λύσεων.

Ειδικότερα τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

Ηλεκτροκίνηση - Όχι στην βίαιη μετάβαση: Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών ταξί.

Αθέμιτος ανταγωνισμός - Ασυδοσία πολυεθνικών: Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες) - Αυτονόητο δικαίωμα: Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

Φορολογικό: Τέλος στην τεκμαρτή - ληστρική επιδρομή: Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.