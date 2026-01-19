Ταξιτζής που δέχτηκε επίθεση στο Αιγάλεω: «Μου έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό»

Θύμα άγριας επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου ένας 63χρονος επαγγελματίας οδηγός ταξί στο Αιγάλεω. Δύο άτομα έκαναν επίθεση με ένα αιχμηρό αντικείμενο στον ταξιτζή τραυματίζοντάς τον.

Μετά την επίθεση, οι δράστες αφού του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το έκλεψαν και διέφυγαν με το όχημα. Ο τραυματισμένος ταξιτζής πήγε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.

Ο οδηγός ταξί εξήγησε σοκαρισμένος στο ΕΡΤnews: «Μου έβαλε το μαχαίρι στον λαιμό. Ο άλλος μου το πίεζε στα πλευρά. Τους έδωσα χρήματα. Παρά ταύτα, αυτοί ήθελαν κι άλλα. Λέω, ρε παιδιά, αφήστε μου κι ένα τάλιρο, να βάλω φυσικό αέριο. Άρχισα να φωνάζω βοήθεια γιατί είδα ότι τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα».

«Ένιωσα να τρέχει αίμα από το πηγούνι και την κοιλιά», είπε για τη στιγμή της επίθεσης. «Πήραν το αμάξι και έφυγαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Παραλίγο να χτυπήσει ανθρώπους οι οποίοι ερχόντουσαν για βοήθεια», πρόσθεσε.

Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και του οχήματος, με αριθμό πινακίδας ΤΑΑ 3330.