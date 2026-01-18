Εφιάλτης στο Αιγάλεω για ταξιτζή: Τον μαχαίρωσαν άγνωστοι και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

Τον απόλυτο εφιάλτη έζησε ένας οδηγός ταξί τα ξημερώματα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου στο Αιγάλεω όταν δέχτηκε επίθεση από δύο αγνώστους.



Συγκεκριμένα στις 02:15 μετά τα μεσάνυχτα και όταν το ταξί βρισκόταν στην οδό Παπαναστασίου στο Αιγάλεω δύο άτομα έκαναν επίθεση με ένα αιχμηρό αντικείμενο στον ταξιτζή τραυματίζοντάς τον στο μάγουλο και στην κοιλιά.



Μετά την επίθεση, οι δράστες αφού του πήραν τα κλειδιά του αυτοκινήτου, το έκλεψαν και διέφυγαν με το όχημα.



Ο τραυματισμένος ταξιτζής πήγε στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου και δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες.