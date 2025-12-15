Αιγάλεω: Στο νοσοκομείο ηλικιωμένη από φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα

Στο νοσοκομείο κατέληξε μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία υπέστη ελαφρά εγκαύματα μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω.



Η 80χρονη γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από τη φωτιά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο περισσότερο για προληπτικούς λόγους, ενώ οι Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτιά της.

Η φωτιά ξέσπασε στη διάρκεια της νύχτας σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω. Ήταν μικρής έκτασης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο μετά την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής που έσπευσε στο σημείο με 9 πυροσβέστες και τρία οχήματα.