Αχαΐα: Μυστήριο με 76χρονο που βρέθηκε νεκρός στην άκρη του δρόμου - Τι ερευνά η ΕΛΑΣ

Θρίλερ εξελίσσεται γύρω από τον θάνατο ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε δρόμο στην περιοχή του Λάππα, στη δυτική Αχαΐα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24, πρόκειται για Γεωργιανό, που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην άκρη του οδοστρώματος, φέροντας τραύματα στο σώμα του. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν τα χτυπήματα.

Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται είναι ο άτυχος άνδρας να παρασύρθηκε από όχημα, με τον οδηγό να εγκαταλείπει το σημείο μετά το θανατηφόρο τροχαίο.

Ωστόσο, σαφή εικόνα για τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Την ίδια ώρα, η Αστυνομία συνεχίζει εντατικά τις έρευνες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.