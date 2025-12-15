Φοινικούντα: Στην ανακρίτρια Καλαμάτας ο ανιψιός και ο φίλος του που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί

Το κατώφλι της ανακρίτριας Καλαμάτας αναμένεται να περάσουν σήμερα Δευτέρα (15/12) οι δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα.

Ο ανιψιός του δολοφονημένου ιδιοκτήτη και ο επιχειρηματίας φίλος του αναμένεται να απολογηθούν για τις κατηγορίες που τους προσάπτονται, με τους ίδιους πάντως να επιμένουν από την πρώτη στιγμή στην αθωότητά τους. Την ίδια ώρα ωστόσο, έχουν προκύψει στοιχεία από τηλεφωνικές συνομιλίες που τους εμπλέκουν στα πρώτα λεπτά μετά το φονικό, ενώ και η νομική εκπρόσωπος της οικογένειας του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ κάνει λόγο για προσχεδιασμένη και καλά οργανωμένη δολοφονία.



Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ φέρεται να σχεδίασε τη δολοφονία μαζί με τον επιχειρηματία φίλο του από την Αθήνα, με στόχο να αποκτήσουν τον έλεγχο της περιουσίας του εκλιπόντος, η οποία εκτιμάται γύρω στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Παραμένει ασύλληπτος ο τρίτος συνεργός



Το τρίτο πρόσωπο, ένας 30χρονος, φέρεται να είχε καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση, καθώς σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε ενεργό ρόλο στην εκτέλεση του εγκλήματος, καθοδηγώντας βήμα-βήμα τον 22χρονο φυσικό αυτουργό. Οι αρχές εξετάζουν τηλεφωνικές επικοινωνίες που έγιναν μέσω «πακιστανικών» τηλεφώνων, λίγο πριν και μετά το φονικό, όπου ο άνδρας φέρεται να έδινε οδηγίες για την προσέγγιση των θυμάτων και την εξαφάνιση των δραστών.



Ο 30χρονος, ο οποίος είναι γιος γνωστού επιχειρηματία στην Πλάκα, παραμένει ασύλληπτος μετά την έκδοση του εντάλματος σύλληψης. Αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι βρισκόταν σε προγραμματισμένο ταξίδι στη Γερμανία και ότι θα επέστρεφε για να τεθεί στη διάθεση των Αρχών. Ωστόσο, η μη εμφάνισή του έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι μπορεί να έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Εφόσον δεν εμφανιστεί, δεν αποκλείεται να εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Ο γιος γνωστού επιχειρηματία φέρεται να γνώριζε από τα μαθητικά του χρόνια τον 32χρονο επιχειρηματία, με τους δυο τους να έχουν στενή φιλική σχέση, καθώς και στενή επαγγελματική συνεργασία.

Ο ρόλος των δύο γυναικών

Την ίδια ώρα, η βεντάλια των ερευνών ανοίγει και η ανακρίτρια έχει βάλει στο «μικροσκόπιο» και δύο γυναίκες, εξετάζοντας τη σύνδεσή τους με τον ανιψιό του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Πρόκειται για τη σύντροφο του ανιψιού και ακόμη μία γυναίκα από τον στενό οικογενειακό κύκλο του 33χρονου. Οι αρχές ερευνούν αν αυτές οι δύο γνώριζαν ή παρείχαν βοήθεια στην οργάνωση του διπλού εγκλήματος ή αν συνέδραμαν στη διαφυγή ή στην υπόθαλψη κάποιου εκ των δραστών.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, από το κινητό τηλέφωνο της συντρόφου του, ο 33χρονος φέρεται να επικοινώνησε με τον 32χρονο επιχειρηματία αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία.

Το κίνητρο



Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, το βασικό κίνητρο της διπλής δολοφονίας φαίνεται να είναι οικονομικό και να σχετίζεται με κληρονομικά ζητήματα, καθώς η ύπαρξη σημαντικής περιουσίας ενδέχεται να αποτέλεσε τον καταλύτη για την τέλεση του εγκλήματος.