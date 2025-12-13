Φοινικούντα: «Διαβολικά καλοστημένο σχέδιο», λέει η ανιψιά – Δηλώνουν αθώοι οι συλληφθέντες

Στην κορύφωσή της εισέρχεται η δικαστική διερεύνηση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, καθώς το ενδιαφέρον στρέφεται στις απολογίες του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία από την Αθήνα, οι οποίοι συνελήφθησαν και καλούνται να απολογηθούν ως κατηγορούμενοι ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας την προσεχή Δευτέρα.

Η στάση των κατηγορουμένων και τα νέα στοιχεία

Παρά το γεγονός ότι οι δύο άνδρες βρέθηκαν πλέον με την ιδιότητα του κατηγορούμενου (έχοντας αρχικά καταθέσει ως μάρτυρες), εμμένουν στην αθωότητά τους. Ωστόσο, η συμπληρωματική δικογραφία, την οποία μελετούν οι συνήγοροί τους, περιλαμβάνει νέα στοιχεία που θεμελιώνουν τη μετατροπή της ιδιότητάς τους.

Συγκεκριμένα, οι δύο άνδρες βρίσκονταν στο «κάδρο» των Αρχών από την αρχή, κυρίως λόγω των συχνών τηλεφωνικών συνομιλιών που είχαν μεταξύ τους τα κρίσιμα λεπτά μετά το έγκλημα, στοιχεία που φέρονται να τους «καίνε» και των συναντήσεων πριν και μετά το διπλό φονικό και των αντιφάσεων στις αρχικές τους μαρτυρίες.

Δικαστικές πηγές αναφέρουν ότι τα νέα στοιχεία είναι «συντριπτικά» εις βάρος των κατηγορουμένων, κάνοντας λόγο για μια ιδιαίτερα «δεμένη» δικογραφία.

«Διαβολικό σχέδιο» – Καταπέλτης η ανιψιά

Την ίδια στιγμή, καταπέλτης για τον 33χρονο ανιψιό, τη μητέρα του, αλλά και τον επιχειρηματία φίλο του ήταν η ανιψιά του αδικοχαμένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κώστα Τομαρά.

Μιλώντας στον Alpha, η γυναίκα έκανε λόγο για «διαβολικά καλοστημένο σχέδιο», το οποίο δεν οργανώθηκε τους τελευταίους δύο μήνες, αλλά «είχε οργανωθεί από όταν είχε υπογραφεί το χαρτί για την καύση, τον Αύγουστο του 2024».

Περιγράφοντας τον 33χρονο ξάδερφό της, είπε ότι «είχε έπαρση, ένιωθε σαν να είχε κατακτήσει τον κόσμο όλο», προσθέτοντας: «Μας είχε πει "θέλω να φύγετε" ενώ τρέμοντας μου έλεγε "πώς με βλέπεις;" και τότε κατάλαβα ότι ήταν μπλεγμένος».

Η «στροφή» της υπόθεσης και τα τρία νέα εντάλματα

Η έρευνα πέρασε σε νέα φάση μετά την αυτοβούλη παράδοση του ενός εκ των δύο 22χρονων, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε ρόλο ηθικού αυτουργού και συνεργού. Από εκείνο το σημείο, η Α’ ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Καλαμάτας ανέλαβε την κύρια ανάκριση, η οποία κατέστη σαφές ότι παρέμενε ανοιχτή.

Μέσα στο τελευταίο δίμηνο, η ανακρίτρια προχώρησε σε νέες καταθέσεις, άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, και αιφνιδιαστικές έρευνες (π.χ. κατάσχεση κινητών σε Αττική και Μεσσηνία στις 17 Νοεμβρίου).

Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν στην έκδοση τριών νέων ενταλμάτων σύλληψης:

Του 33χρονου ανιψιού

Του επιχειρηματία από την Αθήνα

Ενός 30χρονου συνεταίρου του επιχειρηματία, ο οποίος καταζητείται.

Ο 30χρονος φέρεται να παρείχε οδηγίες στους 22χρονους πριν και μετά τη δολοφονία, ενώ εξετάζεται και η εμπλοκή του στη μεταφορά τους. Υπάρχουν πληροφορίες ότι βρίσκεται στο εξωτερικό, και αν δεν παρουσιαστεί, θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Αλλαγή ρόλων στους 22χρονους και το αναπάντητο κίνητρο

Η συμπληρωματική δικογραφία φέρνει νέα δεδομένα και για τους ήδη προσωρινά κρατούμενους 22χρονους, καθώς φαίνεται να προκύπτει αλλαγή ρόλων: ο 22χρονος που παραδόθηκε αυτοβούλως φέρεται πλέον να ήταν εκείνος που εισήλθε στη σκηνή του εγκλήματος, και όχι ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, όπως αρχικά είχε αποδοθεί.

Παρά την είσοδο της υπόθεσης στο τελικό στάδιο της κύριας ανάκρισης, το κρίσιμο ερώτημα παραμένει: Ποιο ήταν το κίνητρο που οδήγησε στην εν ψυχρώ δολοφονία του 68χρονου ιδιοκτήτη και του 61χρονου επιστάτη, και ποιο ήταν το «έμπειρο χέρι» που εκτέλεσε το διπλό φονικό. Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο να εκδοθούν και νέα εντάλματα μετά τις απολογίες της Δευτέρας.