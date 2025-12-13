Φλωρίδης στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Κάποιοι δικηγόροι θέλουν μπάχαλο και λαϊκά δικαστήρια

«Αν πληγεί ο πυλώνας της Δικαιοσύνης, πλήττεται ο πυρήνας της ίδιας της Δημοκρατίας. Η κριτική στις αποφάσεις της Δικαιοσύνης είναι επιβεβλημένη και από το Σύνταγμα. Αλλά άλλο να επιχειρείται να πληγεί η Δικαιοσύνη όπως είναι, ας πούμε, για την υπόθεση των Τεμπών» είπε ο Γιώργος Φλωρίδης στην παρέμβασή του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε πως «εμφανίστηκε ότι υπήρχε συγκαλυπτόμενο έγκλημα από την κυβέρνηση με τη μεταφορά δήθεν παράνομου φορτίου, όλη αυτή ήταν μια απάτη από έξω, μια πληρωμή απάτη. Αυτό ήταν συνωμοσία κανονικά απέναντι στη χώρα. Και επιχειρήθηκε να εμφανιστεί ότι η Δικαιοσύνη βάζει πλάτη. Ο ελληνικός λαός όμως το κατάλαβε, αλλά έχουν μείνει τα απόνερα. Έγινε ένας τεράστιος αγώνας για να μην κλείσει η δικογραφία και να μην ξεκινήσει η δίκη. Αυτή η διαρκής πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας μέσα από την ποινική εξέλιξη δημιουργούσε φόβο σε αυτούς τους συνωμότες ότι όλα θα βγουν στο φως με τη δημόσια διαδικασία».

«Οφείλουμε να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη έξω από τους πολιτικούς ανταγωνισμούς. Κριτική μπορούμε να ασκούμε, όχι όμως συνολική απαξίωση της Δικαιοσύνης» συμπλήρωσε ο κ. Φλωρίδης ο οποίος δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για συγκεκριμένους δικηγόρους που όπως είπε «θέλουν να τα κάνουν όλα μπάχαλο και να οδηγήσουν τη Δικαιοσύνη από τα δικαστήρια, στα πεζοδρόμια και να υπάρξουν λαϊκά δικαστήρια».

«Εγκληματικότητα του λευκού κολάρου»







Eurokinissi

Ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Χριστόφορος Σεβαστίδης ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχει καθοδική πτώση ο ποσοστό εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας του λαού στην Δικαιοσύνη έκανε λόγο για «εγκληματικότητα του λευκού κολάρου».



«Εμπεδώθηκε επίσης η αντίληψη στον λαό πως η ποινική δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ίδιους όρους και όσο εύκολα καταδικάζεται ένας απλός πολίτης τόσο δύσκολα συμβαίνει αυτό με πολιτικά πρόσωπα και ισχυρούς επιχειρηματίες. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι ούτε καινοφανής ούτε άστοχη. Ανταποκρίνεται σε μια πραγματικότητα η οποία έχει συγκεκριμένες αιτίες» σημείωσε ο κ. Σεβαστίδης.



Αφού αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης στην αναγκαιότητα αλλαγής του νόμου περί ευθύνης υπουργών, προσέθεσε:



«Ο ανακριτής, ο εισαγγελέας, ο δικαστής δεν θα έχει απέναντί του έναν δικηγόρο- υπερασπιστή αλλά ολόκληρα δικηγορικά γραφεία οργανωμένα και πλαισιωμένα με πολλούς επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Ζητήσαμε εδώ και πολλές δεκαετίες από την πολιτεία την ενίσχυση των δικαστικών υπηρεσιών με ειδικούς επιστήμονες (οικονομολόγους, γραφολόγους, λογιστές) ώστε να συνεπικουρούν τον δικαστικό λειτουργό στο έργο του, αλλά και την ευκολία πρόσβασης σε ψηφιακά δεδομένα. Οι συνάδελφοι παλεύουν μόνοι τους αλλά παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλουν και την καλή θέληση, ο αγώνας πολλές φορές είναι άνισος. Η εγκληματικότητα του λευκού κολάρου μένει στην αφανή ζώνη, αποθρασύνει τους υπαίτιους, προκαλεί την κοινωνία και αυξάνει την δυσπιστία στην απόδοση του συστήματος».



