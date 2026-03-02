Εκλογές Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος - Τα αποτελέσματα της κάλπης

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εισαγγελικών λειτουργών από όλη τη χώρα.

Συνολικά ψήφισαν 454 εισαγγελείς όλων των βαθμών, σε μια διαδικασία που κύλησε ομαλά.

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

Έγκυρα ψηφοδέλτια: 435

Άκυρα ψηφοδέλτια: 6

Λευκά ψηφοδέλτια: 13

Τα πλήρη αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ψήφοι

ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή Αντεισαγγελέας Εφετών 180

ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 162

ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 151

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Αντεισαγγελέας Εφετών 149

ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Εισαγγελέας Εφετών 140

ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 135

ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 94

ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 89

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Σοφία-Στυλιανή Εισαγγελέας Πρωτοδικών 86

ΛΑΛΛΗ Ροζαλία Αντεισαγγελέας Εφετών 65

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ-ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ Βασίλειος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 56

ΠΑΥΛΙΔΗΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 54

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:

Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι:

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ψήφοι

ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας Εισαγγελέας Εφετών 199

ΤΟΛΙΟΥ Γεωργία Εισαγγελέας Πρωτοδικών 154

ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 77

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες.