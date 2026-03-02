Εκλογές Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος - Τα αποτελέσματα της κάλπης
Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές της Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή εκατοντάδων εισαγγελικών λειτουργών από όλη τη χώρα.
Συνολικά ψήφισαν 454 εισαγγελείς όλων των βαθμών, σε μια διαδικασία που κύλησε ομαλά.
Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:
- Έγκυρα ψηφοδέλτια: 435
- Άκυρα ψηφοδέλτια: 6
- Λευκά ψηφοδέλτια: 13
Τα πλήρη αποτελέσματα έχουν ως εξής:
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, και σύμφωνα με το καταστατικό της Ένωσης, ως μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται κατά σειρά εκλογής οι εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΨΗΦΟΙ
ΣΚΑΦΙΔΑ Αρετή Αντεισαγγελέας Εφετών 180
ΑΠΟΣΤΟΛΑΣ Δημήτριος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 162
ΔΕΛΛΗΒΕΗΣ-ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ Θεολόγος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 151
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Αγγελική Αντεισαγγελέας Εφετών 149
ΧΡΥΣΟΓΙΑΝΝΗ Ειρήνη Εισαγγελέας Εφετών 140
ΝΑΪΝΤΟΣ Χρήστος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 135
ΚΥΠΡΙΤΙΔΗΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 94
ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος Εισαγγελέας Πρωτοδικών 89
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ Σοφία-Στυλιανή Εισαγγελέας Πρωτοδικών 86
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι:
Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα Ψήφοι
ΚΑΤΕΒΑΤΗΣ Ανδρέας Εισαγγελέας Εφετών 199
ΤΟΛΙΟΥ Γεωργία Εισαγγελέας Πρωτοδικών 154
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Νικόλαος Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών 77
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τις επόμενες ημέρες.