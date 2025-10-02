Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Ο πολιτικός καιροσκοπισμός υπονομεύει τα όργανα της Δημοκρατίας

«Ο αγώνας για Δικαιοσύνη είναι ο σημαντικότερος», διαμηνύει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε ανακοίνωσή της, η οποία «φωτογραφίζει» δηλώσεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ο αγώνας για Δικαιοσύνη είναι ο σημαντικότερος. Κι επειδή γνωρίζουμε καλά ότι εκτός από σημαντικός είναι και δύσκολος, είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με όσους καθημερινά και με ευκολία ομνύουν στο όνομά του. Καθένας, βέβαια, μπορεί να έχει μια διαφορετική άποψη για το τι σημαίνει ή τι πρέπει να σημαίνει Δικαιοσύνη. Είναι όμως επίσης βέβαιο ότι στα πλαίσια της λειτουργίας ενός Κράτους Δικαίου, που επιδιώκει να προστατεύει τα έννομα αγαθά των πολιτών μέσα από θεσμούς και εγγυήσεις, η Δικαιοσύνη αποδίδεται με επιμονή και όχι με εμμονή. Με κοπιαστική σπουδή και όχι με ολιστικές απαντήσεις. Με αιτιολογία και όχι με απαξίωση.

Μέσα στην δικαιολογημένη κοινωνική ένταση που δημιούργησε το τραγικότερο δυστύχημα των τελευταίων ετών, ήταν αναμενόμενο η κριτική των πολιτών να είναι σκληρή προς κάθε κατεύθυνση. Γιατί η απώλεια 57 ανθρώπων, νέων στην πλειονότητά τους, ιδίως με τον τρόπο που χάθηκαν, είναι μια κοινωνική αποτυχία, που μοιραία γεννά αμφισβήτηση έναντι των πάντων. Πλέον, όμως, αναδεικνύεται δευτερογενώς ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, που δεν γίνεται να υποβαθμισθεί. Στο ίδιο κάδρο με τους ανθρώπους που πονούν και διψούν για Δικαιοσύνη, επιχειρούν να χωρέσουν καθημερινά τη ματαιοδοξία και τις επιδιώξεις τους, άλλοι άνθρωποι, με προφανή ή λιγότερο προφανή εξουσία, που διεκδικούν αποκλειστικότητα στην ακεραιότητα και στην ανεξαρτησία, μη διστάζοντας να παραπλανούν τους πολίτες με εύπεπτα αφηγήματα για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. Κοινός παρονομαστής όλων των αφηγημάτων, είναι ότι κάθε δικαστικός λειτουργός που αναπνέει πάνω από τη δικογραφία των Τεμπών, πρέπει να καταγγέλλεται προκαταβολικά ως διαπλεκόμενος. Στο βωμό του αφηγήματος αυτού πλέον, θυσιάζεται η κοινή λογική, η επιστήμη και υπονομεύεται η αξιοπιστία της ουσιαστικής δικαστικής διερεύνησης. Κάθε δικαστική ενέργεια ακολουθείται και από μια καταγγελία, με βαρύγδουπες εξαγγελίες για συνέχεια της ίδιας τακτικής και με χυδαίους χαρακτηρισμούς που καλύπτονται από την ασφάλεια διαφόρων ειδών ασυλίας.

Ο πολιτικός καιροσκοπισμός, συνοδοιπόρος ενός ακραία δημαγωγικού λόγου, δεν συνθλίβει μόνο προσωπικότητες αλλά υπονομεύει τα συντεταγμένα όργανα της Δημοκρατίας. Τέτοια φαινόμενα εμφανίστηκαν συχνά στην Ευρώπη μετά το γύρισμα του αιώνα και οδήγησαν στην ραγδαία αύξηση των ποσοστών των φασιστικών κομμάτων.

Οι πολίτες εύλογα δεν ξέρουν τι να πιστέψουν. Από τη μια η αποτυχία της Πολιτείας, όπως εκφράστηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα, στις συμπεριφορές κρατικών αξιωματούχων πριν και μετά από αυτό, στις ανεπίτρεπτες πολιτικές παρεμβάσεις στο δικαστικό έργο οι οποίες δημιούργησαν κλίμα καχυποψίας και καταγγέλθηκαν ήδη από την Ένωση μας. Από την άλλη εκείνοι που προσπαθούν να ανθίσουν πολιτικά, μέσα από έναν ισοπεδωτικό δήθεν αντισυστημικό λόγο που υπερπροβάλλεται έντονα από το ίδιο το σύστημα.

Εμείς, καλούμε τους πολίτες να διατηρήσουν ζωηρό το ενδιαφέρον τους τόσο για την υπόθεση, όσο και για τη Δικαιοσύνη, αξιολογώντας κριτικά τους κάθε είδους σωτήρες, τις κάθε μορφής παρεμβάσεις. Τους καλούμε να συνεκτιμήσουν ότι οι δικαστικοί λειτουργοί στους οποίους έχουν οι ίδιοι εμπιστευθεί θεσμικά την απονομή Δικαιοσύνης, θέλουν περισσότερο από ποτέ να δουν το Κράτος Δικαίου να αναβαθμίζεται στις συνειδήσεις. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, το συλλογικό όργανο όλων των δικαστικών λειτουργών, έχει αποδείξει έμπρακτα τα τελευταία χρόνια ότι μπορεί να λειτουργήσει ως εγγυητής και στυλοβάτης των ατομικών και συλλογικών Δικαιωμάτων και να υπηρετήσει το πάνδημο αίτημα για ουσιαστική απονομή Δικαιοσύνης. Αυτό τον αγώνα, θα τον δώσουμε μέχρι τέλους».