Τρόμος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης: Οδηγός απείλησε με τσεκούρι άλλον οδηγό και συνελήφθη

Στιγμές τρόμου προκάλεσε γύρω στις 9:00 το πρωί του Σαββάτου (13/12) ένας 59χρονος οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου, καθώς απείλησε με... τσεκούρι έναν άλλο οδηγό οχήματος. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των λεωφόρων Βουλιαγμένης και Αλίμου στο ύψος της Αργυρούπολης, με την ΕΛ.ΑΣ. και συγκεκριμένα την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ. να φτάνει μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο.

Στη λεωφόρο Αλίμου, λίγα μέτρα μακριά από το συμβάν δηλαδή, εντόπισαν τον 59χρονο και τον σταμάτησαν για έλεγχο, όπου διαπιστώθηκε ότι εντός του ΙΧ αυτοκινήτου του είχε ένα τσεκούρι, ένα αεροβόλο πιστόλι, ένα σκεπάρνι, ένα μαχαίρι και περίπου 52γρ. ακατέργαστης κάνναβης.

Το άτομο συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αργυρούπολης - Ελληνικού για τον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του.