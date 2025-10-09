Μοναστηράκι: 54χρονος που κυκλοφορούσε με τσεκούρι στην τσάντα παρενοχλούσε επιβάτες λεωφορείου

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ερμού, όταν αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν έναν άνδρα που είχε στην κατοχή του τσεκούρι μήκους ενός μέτρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 04:20 τα ξημερώματα της Πέμπτης (9/10) στην πλατεία Μοναστηρακίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός αστικού λεωφορείου πλησίασε αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο και τους ενημέρωσε ότι ένας επιβάτης προκαλεί αναστάτωση μέσα στο όχημα, παρενοχλώντας στους υπόλοιπους επιβάτες.

Οι αστυνομικοί έσπευσαν να ελέγξουν τον άνδρα, ο οποίος αποδείχθηκε ότι είχε μέσα στην τσάντα του ένα τσεκούρι μήκους περίπου ενός μέτρου. Ο 54χρονος Έλληνας δράστης προσήχθη άμεσα και συνελήφθη από τις Αρχές στο Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας.