Μανιασμένος άνδρας με τσεκούρι σκόρπισε τον τρόμο στα Βριλήσσια - Βίντεο ντοκουμέντο

Ένας 45χρονος άνδρας σκόρπισε τον τρόμο στα Βριλήσσια, προκαλώντας ζημιές με τσεκούρι σε αυτοκίνητο και σπίτια.



Ο άνδρας βγήκε μαινόμενος νωρίς το πρωί στην οδό Κολοκοτρώνη κραδαίνοντας ένα τσεκούρι και προκάλεσε φθορές σε ένα όχημα, αλλά και σε σπίτια της περιοχής, όπως φαίνεται στο βίντεο που παρουσίασε ο ANT1.



Οι κινήσεις του άνδρα έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας και τον δείχνουν να κινείται στον δρόμο, με το τσεκούρι στα χέρια. Καθώς πλησιάζει ένα σταθμευμένο όχημα, αρχίζει να χτυπά με μανία με το τσεκούρι το τζάμι του συνοδηγού. Αφού το σπάει, στη συνέχεια τρέπεται σε φυγή.



Έντρομοι οι κάτοικοι της περιοχής ενημέρωσαν τις Αρχές και στήθηκε μια μεγάλη επιχείρηση προκειμένου ο άνδρας να συλληφθεί. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν καθώς έβγαινε από το σπίτι του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.



Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο 45χρονος είναι γνώριμος των Αρχών, καθώς στο παρελθόν έχει κατηγορηθεί για κλοπές και ναρκωτικά.