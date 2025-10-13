Παρίστανε τον ντελιβερά και άρπαζε τσάντες γυναικών σε Κορυδαλλό, Νίκαια - Βίντεο ντοκουμέντο

Βίντεο που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το Flash.gr καταγράφει τον τρόπο δράσης ενός 41χρονου ο οποίος προσποιούμενος τον ντελιβερά άρπαζε τσάντες γυναικών σε Κορυδαλλό και Νίκαια και στη συνέχεια γινόταν «καπνός».

Την περασμένη Τετάρτη (8/10) το απόγευμα, οι αρχές συνέλαβαν τον άνδρα στην Αγία Βαρβάρα και τον οδήγησαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, ενώ από την προανάκριση αποκαλύφθηκε ότι τους τελευταίους δύο μήνες επιδιδόταν σε ληστείες και μάλιστα δεν δίσταζε να γίνεται ιδιαίτερα βίαιος προκειμένου να πετύχει στο σκοπό του.



Ο τρόπος δράσης του απόλυτα μεθοδευμένος. Κινούταν με μοτοσικλέτα και προσέγγιζε τα υποψήφια θύματα του φορώντας κράνος και στολή εταιρείας διανομών για να μην γίνεται αντιληπτός. Αδιαφορώντας για το αν θα τραυματίσει τα θύματά του, τραβούσε με βία τις τσάντες με αποτέλεσμα την παράσυρση και τον τραυματισμό τους. Σε μία περίπτωση μάλιστα γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά. Υποδυόμενος τον ντελιβερά, την έριξε με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας της τραύματα στο δεξί χέρι και στο πρόσωπο.

Ενδεικτικό της δράσης του είναι το παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο που παρουσιάζει το Flash.gr και αποτυπώνει η στιγμή που ο δράστης αφού έχει πετύχει το σκοπό του στη συνέχεια φεύγει «κύριος» από το σημείο με μια μοτοσικλέτα. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της 8ης Οκτωβρίου και ήταν το τελευταίο, καθώς, μετά από αυτό, ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν επιπλέον τρεις περιπτώσεις σε Κορυδαλλό και Νίκαια, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε σε Κατάστημα Κράτησης.

Δείτε βίντεο: