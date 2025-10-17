Ελλάδα Ληστεία Θεσσαλονίκη Local News

Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία στη Θεσσαλονίκη - Έκλεψαν κινητά τηλέφωνα αξίας 52.000 ευρώ

Οι δράστης διέφυγαν με μοτοσικλέτα και πλέον αναζητούνται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Στόχος ένοπλης ληστείας έγινε κατάστημα με συσκευές κινητών τηλεφώνων στην οδό Καραολή και Δημητρίου στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης το πρωί της Τετάρτης (15/10).

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το flash.gr, δύο άγνωστοι, φορώντας κράνη, εισήλθαν στο κατάστημα και με την απειλή πιστολιού αφαίρεσαν 47 συσκευές κινητών τηλεφώνων, αξίας άνω των 50.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι δράστες εξαφανίστηκαν με μοτοσικλέτα και πλέον αναζητούνται στο πλαίσιο προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά.

