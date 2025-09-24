Καρέ καρέ θρασύτατη ληστεία σε συνεργείο της Αττικής: Άδειαζε την ταμειακή όσο ο ιδιοκτήτης καθάριζε

Μία απίστευτη ληστεία σημειώθηκε σε συνεργείο της Αττικής. Νεαρός Ρομά «μπούκαρε» κρυφά στην επιχείρηση και απέσπασε σημαντικό χρηματικό ποσό από τον ιδιοκτήτη, ο οποίος αν και βρισκόταν μέσα στο μαγαζί δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star, φαίνονται οι κινήσεις του νεαρού εντός του συνεργείου, ο οποίος αθόρυβα και με «χειρουργικές» κινήσεις περνάει απαρατήρητος από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Αφού ψάχνει στα συρτάρια και στην ταμειακή μηχανή του καταστήματος, αρπάζει τα χρήματα και αποχωρεί χωρίς να τον αντιληφθεί κανείς.

Μάλιστα, στα πλάνα φαίνονται οι δύο άντρες να έρχονται, κάποια στιγμή, σε πολύ κοντινή απόσταση, όμως ο νεαρός καταφέρνει να μείνει «αόρατος» χωρίς ο ιδιοκτήτης να καταλάβει το παραμικρό. Όπως δήλωσε στην κάμερα του τηλεοπτικού σταθμού, κατάλαβε ότι είχε πέσει θύμα ληστείας μετά από αρκετή όταν ώρα πήγε να πληρώσει έναν καφέ και είδε το ταμείο άδειο.

«Το μαγαζί ήταν κλειστό με τα ρολά κατεβασμένα στη μία πόρτα. Τα μηχανάκι ήταν όλα μέσα, κι εγώ βρισκόμουν εντός του μαγαζιού. Ο δράστης πέρασε στο ένα μέτρο απόστασης από μπροστά μου. Άνοιξε τα συρτάρια μου, και παρόλο που το ταμείο δεν είχε μέσα λεφτά, είχα στο τσαντάκι μου μεγάλο χρηματικό ποσό στο γραφείο, περίπου 1.500 ευρώ, και μου τα πήρε όλα. Δεν άφησε φράγκο, ήταν στα 2 μέτρα μακριά. Τα πήρε και έφυγε σαν κύριος χωρίς να τον πάρω χαμπάρι. Γάτα να περνούσε, θα την έβλεπα», είπε ο ιδιοκτήτης του συνεργείου.

