Ασπρόπυργος: Ρομά εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε εταιρεία- Έφυγαν χωρίς λεία εμβολίζοντας όχημα security

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 23/09 στην Αστυνομία καθώς τέσσερις Ρομά εισέβαλαν σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο με σκοπό τα αρπάξουν το χρηματοκιβώτιο.

Το συμβάν έλαβε χώρα επί της οδού Αγίου Γεωργίου στις 3:30 τα ξημερώματα, με τους Ρομά να χρησιμοποιούν ως εργαλείο για να καταφέρουν να εισέλθουν στην επιχείρηση το ίδιο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν. Μάλιστα, αρχικά μπήκαν με την όπισθεν ενώ στη συνέχεια προχώρησαν προς το εσωτερικό όπου προσπάθησαν εκ νέου να εμβολίσουν δεύτερη πόρτα μέχρι να φτάσουν στον στόχο τους.

Παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να αρπάξουν τη λεία τους με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την εταιρεία. Ωστόσο κατά τη διαφυγή τους δεν δίστασαν να εμβολίσουν το όχημα εταιρείας security προκαλώντας φθορές στην πλευρά του συνοδηγού. Παρά τη σύγκρουση, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.



Ενώ κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο, οι τέσσερις Ρομά διέφυγαν και αναζητούνται από τις Αρχές.