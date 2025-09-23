Breaking news icon BREAKING
NEWS

Κίνηση: Το «αδιαχώρητο» στον Κηφισό λόγω βλάβης σε φορτηγό - Χάος σε Κηφισίας, κέντρο

Ελλάδα Ασπρόπυργος Ρομά Ληστεία

Ασπρόπυργος: Ρομά εισέβαλαν με αυτοκίνητο σε εταιρεία- Έφυγαν χωρίς λεία εμβολίζοντας όχημα security

Με άδεια χέρια έφυγαν οι τέσσερις ληστές καθώς δεν κατάφεραν να φτάσουν στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το χρηματοκιβώτιο.

Φωτο αρχείου: Intime
Φωτο αρχείου: Intime
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης 23/09 στην Αστυνομία καθώς τέσσερις Ρομά εισέβαλαν σε εταιρεία στον Ασπρόπυργο με σκοπό τα αρπάξουν το χρηματοκιβώτιο.

Το συμβάν έλαβε χώρα επί της οδού Αγίου Γεωργίου στις 3:30 τα ξημερώματα, με τους Ρομά να χρησιμοποιούν ως εργαλείο για να καταφέρουν να εισέλθουν στην επιχείρηση το ίδιο το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν. Μάλιστα, αρχικά μπήκαν με την όπισθεν ενώ στη συνέχεια προχώρησαν προς το εσωτερικό όπου προσπάθησαν εκ νέου να εμβολίσουν δεύτερη πόρτα μέχρι να φτάσουν στον στόχο τους.

Παρά τις προσπάθειες δεν κατάφεραν να αρπάξουν τη λεία τους με αποτέλεσμα να εγκαταλείψουν την εταιρεία. Ωστόσο κατά τη διαφυγή τους δεν δίστασαν να εμβολίσουν το όχημα εταιρείας security προκαλώντας φθορές στην πλευρά του συνοδηγού. Παρά τη σύγκρουση, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ενώ κλήθηκε η αστυνομία στο σημείο, οι τέσσερις Ρομά διέφυγαν και αναζητούνται από τις Αρχές.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Ασπρόπυργος Ρομά Ληστεία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader