Επίθεση με κατσαβίδι στην Ιερά Οδό: Ένα κακούργημα και 4 πλημμελήματα για τον δράστη

Ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα ασκήθηκε στον 25χρονο ντελιβερά που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό στην Ιερά Οδό το βράδυ της Παρασκευής (3/10) και τον τραυμάτισε στο αριστερό μάτι.



Ο κατηγορούμενος διώκεται για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης. Ο 25χρονος παραπέμπεται σε ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσει προθεσμία.