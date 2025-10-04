Ιερά Οδός: Παραδόθηκε ο ντελιβεράς που κάρφωσε κατσαβίδι στο μάτι οδηγού επειδή παραβίασε το stop

Στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου εμφανίστηκε το βράδυ του Σαββάτου (4/10) ένας νεαρός Ρομά, ο οποίος ομολόγησε ότι το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου τραυμάτισε με κατσαβίδι έναν 40χρονο μετά από επεισόδιο που είχαν στη μέση του δρόμου και συγκεκριμένα στην Ιερά Οδό στο Αιγάλεω.

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης γνώριζε ότι έχει ταυτοποιηθεί, από την πινακίδα της μοτοσικλέτας που οδηγούσε, ενώ ένιωθε τον αστυνομικό κλοιό να σφίγγει γύρω του. Γι’ αυτό, έχοντας ήδη ένα πολύ βεβαρημένο ποινικό παρελθόν, φαίνεται ότι αποφάσισε να θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της ΕΛ.ΑΣ.

Να θυμίσουμε ότι το αιματηρό περιστατικό συνέβη περί τις 13:30 χθες το μεσημέρι, στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού. Οι δύο άνδρες είχαν έναν διαπληκτισμό επί του δρόμου και ο νεαρός Ρομά, που εργαζόταν ως ντελιβεράς, επιτέθηκε με κατσαβίδι στον 40χρονο και τον τραυμάτισε στο μάτι.

Σε βάρος του έχει σχηματισθεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και εξύβριση.

Τι λέει το θύμα της επίθεσης

Νωρίτερα, σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου, το Mega έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα μετά το απίστευτο περιστατικό βίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ δύο οδηγών.

Το θύμα της επίθεσης, πατέρας τριών παιδιών, μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, καθώς παραλίγο να χάσει το μάτι του, μίλησε αποκλειστικά στο Mega και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα συνέβησαν.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει “ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;”. Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα; Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του», είπε το θύμα της επίθεσης.

Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν και ο δράστης έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και το κάρφωσε στο μάτι του 40χρονου.

«Την ώρα που ξεκίνησα να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω. Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα», συμπλήρωσε το θύμα της επίθεσης.

Σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό ο δράστης ανέβηκε στη μηχανή και διέφυγε από το σημείο.

Πανικός, ασθενοφόρο και περιπολικά

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και εργαζόμενοι βγήκαν στο δρόμο για να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο άνδρα. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν ασθενοφόρο και περιπολικά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ η Αστυνομία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega ο διανομέας αυτός δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές. Ο 25χρονος έχει συλληφθεί συνολικά 19 φορές. Οι συλλήψεις είναι για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.

Αναλυτικά: