Επεισόδιο ανάμεσα σε δημοσιογράφο και «ανάπηρη» επαίτη στην Κηφισιά: Σηκώθηκε και του επιτέθηκε

Ένα σοβαρό περιστατικό καταγράφηκε σε εμπορικό κέντρο της Κηφισιάς, όταν τηλεοπτικό συνεργείο του Star δέχτηκε επίθεση από γυναίκα Ρομά. Όπως φαίνεται στο βίντεο, η γυναίκα καθόταν στο πεζοδρόμιο και με τρεμάμενη φωνή, έλεγε ότι δεν μπορούσε να σταθεί όρθια και ότι πεινούσε. Ωστόσο, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των δημοσιογράφων, σηκώθηκε και προσπάθησε να απομακρυνθεί με γοργά βήματα.



Ο ρεπόρτερ την πλησίασε και τη ρώτησε: «Κυρία, περπατάτε τώρα; Πριν από λίγο δεν μπορούσατε να κουνηθείτε». Τότε, η γυναίκα αντέδρασε βίαια, χτυπώντας τον δημοσιογράφο στο κεφάλι με το πλακάτ που κρατούσε και έγραφε «Βοηθήστε με». Παράλληλα, εκτόξευε ύβρεις και απειλές: «Ρε τράβα στο διά…. τώρα! Ρε φύγε, μη σηκωθώ πάνω και σου κοπανήσω καμία!»



Λίγο αργότερα, εμφανίστηκε και δεύτερη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε αφήσει ένα παιδί κοντά σε κατάστημα καλλυντικών στην οδό Λεβίδου και ζητούσε επίσης χρήματα. Φαίνεται να πετά το καρότσι που κρατούσε για να κινηθεί απειλητικά προς το συνεργείο.



Η ένταση κορυφώθηκε, όταν απευθύνθηκε στον εικονολήπτη λέγοντας: «Θα πάρω πέτρα και θα στην πετάξω, γιατί δεν φεύγετε από εδώ, φύγετε!», ενώ στο βίντεο διακρίνεται να κρατά πράγματι μία πέτρα και να απειλεί το τηλεοπτικό συνεργείο.



«Να βοηθήσουμε θέλουμε, μην το κάνετε αυτό», είπε στο τέλος ο ρεπόρτερ.