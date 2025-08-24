Θρασύτατη ληστεία μέρα μεσημέρι στο Ζεφύρι – Δύο τραυματίες, συλλήψεις από την ΟΠΚΕ

Θρασύτατη ληστεία, με δύο ευτυχώς ελαφρά τραυματίες, σημειώθηκε περί τις 17:30 της Κυριακής (24/8) στο Ζεφύρι και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Ομήρου.

Το χρονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις Ρομά έκλεισε το δρόμο σε ένα άλλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο άνδρες και μία γυναίκα, με σκοπό τη ληστεία. Αφού τους ακινητοποίησαν, με χρήση σωματικής βίας τους άρπαξαν τιμαλφή και κάποια προσωπικά έγγραφα που είχαν μαζί τους. Τα θύματα έφυγαν τρέχοντας για να γλιτώσουν από τους τρεις Ρομά, ενώ οι δράστες αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.



Για το περιστατικό ενημερώθηκε το «100» και αστυνομικοί της ΟΠΚΕ ξεκίνησαν αναζητήσεις, καταφέρνοντας τελικά να εντοπίσουν έναν από τους δράστες και να τον οδηγήσουν στο ΤΔΕΕ Ζεφυρίου. Μάλιστα, το άτομο αυτό αναγνωρίστηκε από τη γυναίκα που ήταν εντός του οχήματος.

Οι δύο άνδρες τραυματίες μεταφέρθηκαν με ίδια μέσα σε νοσοκομεία για τις πρώτες βοήθειες, ενώ το ΤΔΕΕ Ζεφυρίου έχει αναλάβει την προανάκριση. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.