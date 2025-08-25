Βεντέτα ή επίδειξη δύναμης η άγρια ληστεία στο Ζεφύρι - Κρύβονται τρεις δράστες

Κρύβονται από την ΕΛ.ΑΣ. οι τρεις, από τους συνολικά τέσσερις και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, δράστες της άγριας ληστείας που σημειώθηκε χθες περί τις 17:30 το απόγευμα στο Ζεφύρι. Μία υπόθεση με... άρωμα βεντέτας μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά, η οποία κρατάει σχεδόν μία δεκαετία.

Αυτό καθώς ο 39χρονος -ένα από τα θύματα της χθεσινής επίθεσης- είχε τραυματίσει θανάσιμα με το ΙΧ αυτοκίνητο του, τον αδερφό του ατόμου που έχει μέχρι στιγμής συλληφθεί από την ΟΠΚΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., έχει ταυτοποηθεί το σύνολο των ατόμων που συμμετείχαν στο χθεσινό επεισόδιο, με εγκλωβισμό του οχήματος που επέβαιναν ο 39χρονος, η 36χρονη σύντροφος του κι ένας 55χρονος (σ.σ. παραμένει στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» λόγω καρδιολογικών προβλημάτων), τη ληστεία με χρήση βίας και στη συνέχεια την πρόκληση φωτιάς στο ΙΧ αυτοκίνητο των θυμάτων.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι δράστες άρπαξαν περίπου 1.000 ευρώ σε μετρητά, κάποια τιμαλφή κι ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ ανάμεσα στους ταυτοποιημένους δράστες είναι ακόμη ένας αδερφός του 39χρονου που συνελήφθη. Πρόκειται, όπως αναφέρουν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, για σκληρή οικογένεια Ρομά που εμπλέκεται σε πλήθος ποινικών υποθέσεων. Ίσως, μάλιστα, η χθεσινή ληστεία και το κάψιμο του οχήματος να μην έχει τόσο να κάνει με τη βεντέτα, αλλά με επίδειξη δύναμης προς άλλες οικογένειες του Ζεφυρίου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το τοπικό Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της ΟΠΚΕ στις έρευνες. Κανένας, πάντως, από τους δράστες δεν επέστρεψε σπίτι του χθες και εκτιμάται ότι κρύβονται στην ευρύτερη περιοχή με την ΕΛ.ΑΣ. να τους αναζητεί.