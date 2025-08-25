Βίντεο ντοκουμέντο: 24χρονος εισέβαλε σε 3 μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη - Απείλησε υπάλληλο με μαχαίρι

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση ενός 24χρονου ο οποίος εμπλέκεται σε περισσότερες από 3 ληστείες μίνι μάρκετ εξασφάλισε το flash.gr, με τον ήχο σε ένα εξ’ αυτών να είναι πραγματικά εντυπωσιακός, καθώς ακούγεται να σπάει τη τζαμαρία για να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του καταστήματος.

Ο 24χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης και έχει πάρει ήδη τον δρόμο για τη φυλακή, λόγω και του ποινικού παρελθόντος που έχει. Η σύλληψη του έγινε λίγες ώρες αφότου πραγματοποίησε μία ακόμη ληστεία σε μίνι μάρκετ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης, όταν με την απειλή μαχαιριού σε έναν υπάλληλο αφαίρεσε τις εισπράξεις που υπήρχαν στο ταμείο.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας αξιοποίησαν το βιντεοληπτικό υλικό που υπήρχε και από τις άλλες ληστείες, καταφέρνοντας να τον ταυτοποιήσουν και τελικά να του περάσουν χειροπέδες. Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του φορούσε υποδήματα τα οποία έφερε και κατά την ανωτέρω εγκληματική πράξη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε κατά τη διάπραξη της ληστείας.

Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για την εμπλοκή του 24χρονου και σε τυχόν άλλα περιστατικά ληστών συνεχίζεται.