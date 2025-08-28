Άγρια ληστεία στο Ίλιον: 71χρονος καρκινοπαθής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού για 500 ευρώ–Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκ προκαλεί η άγρια επίθεση σε βάρος 71χρονου καρκινοπαθούς στο Ίλιον, ο οποίος δέχτηκε βίαιη ληστεία μέσα στην είσοδο της πολυκατοικίας του. Οι δράστες όχι μόνο τον χτύπησαν, αλλά τον έσπρωξαν και από τις σκάλες για να του αρπάξουν το πορτοφόλι με τα 500 ευρώ της σύνταξής του.



«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα έφταναν σε αυτό το σημείο», δήλωσε συγκλονισμένος ο ηλικιωμένος στο MEGA. «Φώναζα, αλλά δεν με άκουγε κανείς».



Οι δύο ληστές δεν σεβάστηκαν ούτε την ηλικία, ούτε τα σοβαρά κινητικά του προβλήματα. «Ο ένας με κρατούσε σφιχτά, δεν μπορούσα να αντιδράσω. Ο άλλος βρήκε το πορτοφόλι και την ώρα που έφευγαν με έσπρωξαν στη σκάλα», περιέγραψε ο άτυχος άνδρας.

Το χρονικό της φρίκης

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας. Ο 71χρονος είχε μόλις επιστρέψει από τράπεζα, όπου είχε κάνει ανάληψη της σύνταξής του. Στην είσοδο της πολυκατοικίας τον πλησίασαν δύο νεαροί, αρχικά με φιλική διάθεση, για να τον αιφνιδιάσουν στη συνέχεια.



«Ήρθαν με καλαμπούρια. Νόμιζα πως ήταν φίλοι των παιδιών», ανέφερε ο ηλικιωμένος μιλώντας στο MEGA. Λίγα δευτερόλεπτα μετά βρέθηκε στο έδαφος, βαριά χτυπημένος.



Σύρθηκε ως το ασανσέρ για να ειδοποιήσει τη σύζυγό του. «Με είδε και έπαθε σοκ», είπε. Ο ίδιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε με σοβαρά τραύματα.

Οργή της οικογένειας

Ο γιος του θύματος μιλά για απόπειρα ανθρωποκτονίας: «Έναν άνθρωπο με 80% αναπηρία τον πετάς από τη σκάλα; Δεν είναι απλή ληστεία, είναι δολοφονική επίθεση».

Η σύζυγος και ο γιος του παραμένουν σε κατάσταση οργής και αγωνίας, ενώ ο ίδιος ο 71χρονος παλεύει να αναρρώσει, έχοντας ήδη ταλαιπωρηθεί από τον καρκίνο και τις θεραπείες του.

Οι δράστες άφαντοι

Οι δύο ληστές άρπαξαν τα 500 ευρώ και εξαφανίστηκαν. Παρά τις έρευνες της αστυνομίας, δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Οι αρχές εκτιμούν ότι πιθανότατα τον παρακολουθούσαν από την τράπεζα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούν.



Η γειτονιά στο Ίλιον παραμένει αναστατωμένη, ενώ το θύμα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια του, μετά την πιο εφιαλτική στιγμή της ζωής του.