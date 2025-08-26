Χαλκιδική: Εξιχνιάστηκε ληστεία σε βάρος ηλικιωμένης και του γιου της με λεία 165.000 ευρώ

Εξιχνιάστηκε έπειτα από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου ληστεία που έγινε σε βάρος μιας ηλικιωμένης γυναίκας και του γιου της, με τους δράστες να αρπάζουν μέσα από το σπίτι τους, σε περιοχή της Χαλκιδικής, χρήματα και κοσμήματα αξίας 165.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων αλλοδαπών ανδρών, μίας αλλοδαπής γυναίκας και ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί. Οι δράστες, στη συγκεκριμένη περίπτωση ληστείας και σε μια απόπειρα ληστείας, ενεργούσαν με διαφορετική σύνθεση, επιβαίνοντας σε οχήματα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Πιο συγκεκριμένα, στις 28 Νοεμβρίου 2024 παραβίασαν το σπίτι της ηλικιωμένης και με τη χρήση σωματικής βίας και απειλής μαχαιριού ακινητοποίησαν την ίδια και τον γιο της, αφαιρώντας τους 15.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επίσης, το βράδυ της 7ης Φεβρουαρίου 2025, παραβίασαν μπαλκονόπορτα σπιτιού όπου έμενε άλλη ηλικιωμένη, την οποία τραυμάτισαν ασκώντας σωματική βία προκειμένου να τους αποκαλύψει που έχει χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα, ωστόσο διέφυγαν χωρίς να καταφέρουν να αφαιρέσουν οτιδήποτε.

Από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν δύο οχήματα που χρησιμοποίησαν, καθώς και τρία κινητά τηλέφωνα και επτά κάρτες sim που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.