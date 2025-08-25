Πειραιάς: Χειροπέδες σε 27χρονη Ρομά - Μαζί με 4 ανήλικα παιδιά «σήκωσαν» μίνι μάρκετ

Χειροπέδες σε μία 27χρονη Ρομά, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με ακόμη τρία ανήλικα έκλεψαν αντικείμενα από μίνι μάρκετ στον Πειραιά, πέρασαν αστυνομικοί της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου (23/8) όταν η 27χρονη μαζί με την 9χρονη κόρη της, ακόμη ένα 11χρονο κορίτσι και δύο αγοράκια ηλικίας 7 και 6 ετών, πήγαν στο μίνι μάρκετ επί της Ακτής Ποσειδώνος. Εκεί, όπως φαίνεται και στο καταγραφικό σύστημα της επιχείρησης, άρπαξαν κάποια πράγματα κι έφυγαν χωρίς αρχικά να γίνουν αντιληπτοί.

Την επόμενη, μεσημέρι Κυριακής (24/8), η 27χρονη είχε το θράσος να στείλει μόνο τους τα τέσσερα ανήλικα παιδιά ξανά στο ίδιο μίνι μάρκετ και η ίδια να εποπτεύει από απόσταση. Ωστόσο, η υπάλληλος του καταστήματος τα αναγνώρισε και κάλεσα το «100», με αποτέλεσμα η 36χρονη να συλληφθεί και να κατηγορείται για κλοπή και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον 29χρονο σύζυγο της -μόνο για παραμέληση εποπτείας-, ενώ τα τέσσερα παιδιά αφέθηκαν ελεύθερα λόγω της ανηλικότητας τους.