Ληστεία «αλά Χουντίνι» σε τουριστικό κατάστημα στα Χανιά

Ακόμα και επαγγελματίες θα ζήλευαν τους πρωτότυπους τρόπους που εφευρίσκουν συμμορίες ληστών.

Θρασύτατες αλλά και πολύ άνετες ήταν οι τέσσερις κοπέλες οι οποίες προσέγγισαν τουριστικό μαγαζί στην οδό Κονδυλάκη στα Χανιά το βράδυ της Πέμπτης (21/8) και με… την κουβεντούλα, η μία κατάφερε να κλέψει ένα πουκάμισο.

Το περιστατικό στο βίντεο που δημοσιεύει το zarpanews.gr δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκαν οι κοπέλες: Η μία κοιτάζει το συγκεκριμένο ρούχο, το πιάνει, το περιεργάζεται, όπως κοιτάζουμε συχνά ένα προϊόν σκεπτόμενοι αν θα το αγοράσουμε ή όχι.

Παράλληλα, πλησιάζουν οι υπόλοιπες κοπέλες, δύο στέκονται δίπλα της κοιτάζοντας άλλα προϊόντα και πλησιάζει μία ακόμα με την οποία κουβεντιάζουν, δημιουργώντας ένα «τείχος» στην πρώτη κοπέλα που εκείνη τη στιγμή βρίσκει την ευκαιρία, βάζει στην τσάντα το ρούχο και απομακρύνεται.