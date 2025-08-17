Λαμία: Θρασύτατος ληστής άρπαξε χρυσό σταυρό από τον λαιμό 77χρονης

Μία θρασύτατη ληστεία σημειώθηκε στον Συνοικισμό Ευρυτάνων στη Λαμία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα LamiaReport, μια 77χρονη είδε να της κλέβουν τη χρυσή αλυσίδα με το χρυσό σταυρό από το λαιμό της και ενώ είχε βγει να πετάξει τα σκουπίδια!



Όπως κατήγγειλε η ίδια στους αστυνομικούς, χωρίς να το καταλάβει, την ώρα που πήγαινε να πετάξει τα σκουπίδια, άγνωστος δράστης την πλησίασε από πίσω και με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, την αιφνιδίασε αποσπώντας της το κόσμημα.



Η 77χρονη περιέγραψε τον κλέφτη στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο για τις αναζητήσεις, όμως ο δράστης που πιθανότατα είναι Ρομά, είχε εξαφανιστεί.



Δυστυχώς δεν είναι το πρώτο περιστατικό που καταγγέλλεται με τους δράστες να έχουν ως στόχο ηλικιωμένους. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως, δεν καταγγέλλονται στην αστυνομία και αυτό διευκολύνει τη δράση τους.