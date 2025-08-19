Λαμία: Φόρεσε κουκούλα και απείλησε με μαχαίρι την ΑμεΑ γειτόνισσά του - Κι όλα αυτά για 30 ευρώ

Θύμα ενός αδίστακτου ληστή και μάλιστα μέρα μεσημέρι έπεσε μία γυναίκα ΑμεΑ στη Λαμία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Μαγνησίας.

Ένας 30χρονος κάτοικος της περιοχής φέρεται ότι φόρεσε κουκούλα για να καλύψει τα χαρακτηριστικά του και εισέβαλε σε γειτονικό σπίτι όπου μένει γυναίκα ΑμεΑ. Εκεί, με την απειλή μαχαιριού της απέσπασε το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, σπεύδοντας στη συνέχεια να κρυφτεί στο δικό του σπίτι.

Όπως αναφέρει το LamiaReport, στο σπίτι του τον εντόπισαν οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, με τον ίδιο να προσποιείται ότι κοιμόταν και δεν γνώριζε τίποτα για όσα τον κατηγορούσαν.

Επάνω του βρέθηκε το ποσό των 30 ευρώ, όχι όμως και τα ρούχα που φέρεται να φορούσε κατά τη διάρκεια της ληστείας ή το μαχαίρι.



Ο 30χρονος συνελήφθη και το πρωί της Τρίτης (19/08) οδηγήθηκε στην Εισαγγελία για να παραπεμφθεί σε κύρια ανάκριση.



Προκειμένου να διοριστεί συνήγορος για την υπεράσπισή του, δόθηκε προθεσμία μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης (20/08) για να ετοιμάσει την απολογία του.