Αιματηρό επεισόδιο στη Σπερχειάδα: 60χρονος πυροβόλησε τον αδελφό του – Τρεις τραυματίες

Σοκ προκάλεσε το βράδυ της Παρασκευής (22/8) αιματηρό περιστατικό σε Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδας στο Δήμο Μακρακώμης, όταν ένας 60χρονος άνοιξε πυρ με καραμπίνα εναντίον του ίδιου του αδελφού του.



Ο μικρότερος αδελφός κατάφερε να απομακρυνθεί τρέχοντας, ωστόσο τα σκάγια τον τραυμάτισαν, όπως και δύο ακόμη άνδρες που βρίσκονταν κοντά στο σπίτι για εργασίες.



Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Λαμίας για περαιτέρω εξετάσεις, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν πληροφορίες για τη σοβαρότητα της κατάστασής τους.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του ΑΤ Σπερχειάδας, οι οποίοι συνέλαβαν τον δράστη.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του LamiaReport,τα δύο αδέλφια είχαν χρόνιες κτηματικές διαφορές. Η λογομαχία που προηγήθηκε φαίνεται πως ήταν η σπίθα που οδήγησε στο αιματηρό ξέσπασμα.