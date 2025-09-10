Πυροβολισμοί στο Πάρκο Τρίτση τα ξημερώματα - Σφαίρες καρφώθηκαν σε τοίχους, 17 κάλυκες στο σημείο

Ακόμη και 6 κάλυκες των 5,56mm - διαμέτρημα που χρησιμοποιείται από πολεμικά όπλα - εντόπισαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας τα ξημερώματα της Τετάρτης πλησίον του Πάρκου Τρίτση στο Ίλιον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί συμπλοκή ανάμεσα σε ομάδα περίπου 30 Ρομά (σ.σ. λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα) με ανταλλαγή πυροβολισμών, που είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε μία παρακείμενη αποθήκη και ένα κοντέινερ.

Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά 17 κάλυκες διαφόρων διαμετρημάτων, με τους 6 των 5,56mm να προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον για το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε.

Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης & Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.