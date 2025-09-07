Απίστευτο περιστατικό στη Λαμία: Το οδόστρωμα «κατάπιε» όχημα της Πυροσβεστικής

Αντιμέτωποι με ένα απίστευτο περιστατικό ήρθαν οι κάτοικοι της Λαμίας το βράδυ της Κυριακής, 7 Σεπτεμβρίου.



Συγκεκριμένα, κάλεσαν την Πυροσβεστική για άντληση υδάτων εξαιτίας βλάβης που είχε αγωγός της ΔΕΥΑΛ.

Ωστόσο, το πυροσβεστικό όχημα βρέθηκε εγκλωβισμένο, όταν υποχώρησε το οδόστρωμα.



Η βλάβη εντοπίζεται στο συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου, από τη γωνία της Φραντζή μέχρι τη Λεβαδείας, όπου η έντονη ροή του νερού προκάλεσε καθίζηση, επισημαίνει το τοπικό μέσο LamiaNow.

Στο ίδιο μέσο, ένας κάτοικος δήλωσε: «Ήρθε το πυροσβεστικό να αντλήσει, υπήρχε πάρα πολύ νερό εκείνη την ώρα στο σημείο και στην προσπάθειά του να σταθμεύσει υποχώρησε το έδαφος και το κατάπιε».



Για να απεγκλωβιστεί το όχημα της Πυροσβεστικής έπρεπε να συνδράμει γερανός, ενώ τα συνεργεία της ΔΕΥΑΛ προχωρά στην άμεση αποκατάσταση της βλάβης.