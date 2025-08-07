Νέα υπόθεση revenge porn στη Λαμία: Πρώην σύζυγος και πεθερά έστειλαν «ροζ» φωτογραφίες σε 51χρονο

Μια απίστευτη υπόθεση revenge porn έχει ξεσπάσει στη Λαμία με θύτες μια 64χρονη γυναίκα την 46χρονη κόρη της και θύμα έναν 51χρονο άνδρα, πρώην σύζυγο της 46χρονης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαμίας ύστερα από καταγγελία που κατέθεσε το θύμα στην Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το lamianow.gr, η μητέρα του 51χρονου έλαβε τη Δευτέρα 04/08 φάκελο, χωρίς να αναγράφεται αποστολέας, ο οποίος περιείχε άσεμνες φωτογραφίες του 51χρονου. Στον φάκελο υπήρχε και ένα χειρόγραφο γράμμα όπου αναγράφονταν προσβλητικά σχόλια για το θύμα.

«Μίλησαν» τα κινητά της 64χρονης

Στην καταγγελία του, ο 51χρονος υπέδειξε την πρώην πεθερά του και την πρώην σύζυγό του ως ηθικές αυτουργούς της πράξης. Κατά τον νομότυπο έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί στο σπίτι της 64χρονης στη Λαμία, κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα με σχετικό υλικό, καθώς και επιπλέον φωτογραφίες που απεικόνιζαν τον παθόντα σε προσωπικές στιγμές.

Αμέσως μετά, προχώρησαν στις συλλήψεις τόσο της 64χρονης όσο και της 46χρονης κόρης της και οδηγήθηκαν στον ανακριτή και στην συνέχεια στον Εισαγγελέα για απολογία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι υποστήριξαν στις Αρχές ή αν αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στην υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία.

Μετά την απολογία τους το πρωί της Πέμπτης 07/08 οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες ενώ επιβλήθηκε στην κάθε μία χρηματική ποινή ύψους 1.000 ευρώ την οποία θα πρέπει να καταβάλουν ως εγγύηση.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και διακίνηση ευαίσθητου υλικού. Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για την πλήρη τεκμηρίωση της υπόθεσης.