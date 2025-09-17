Σάλος με sex tape της «εκρηκτικής» influencer Isabella Ladera - Μηνύει τον πρώην σύντροφό της

Μία από τις πιο δημοφιλείς και «καυτές» παρουσίες στα social media του Μαϊάμι, η Isabella Ladera, μηνύει τον πρώην σύντροφό της, τον Κολομβιανό τραγουδιστή της ποπ, Beéle, μετά από sex tape που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και φέρεται να απεικονίζει το πρώην ζευγάρι σε πολύ ιδιαίτερες στιγμές.

Συγκεκριμένα, η 26χρονη Ladera κατηγόρησε τον 23χρονο Beéle την Δευτέρα (15/9), λέγοντας ότι εκείνος διέρρευσε ένα βίντεο με ακατάλληλο περιεχόμενο, το οποίο κατευθείαν εξαπλώθηκε «σαν φωτιά» στο διαδίκτυο.

Φωτό: IMAGO / ZUMA Press Wire

«Το βίντεο έγινε viral και για τη Ladera ο κόσμος σταμάτησε να κινείται», αναφέρει η αγωγή της influencer σε βάρος του πρώην συντρόφου της, περιγράφοντας τη «σοκαριστική» στιγμή που η κοπέλα συνειδητοποίησε ότι το βίντεο είχε διαρρεύσει.

Η Ladera, η οποία έχει ένα τεράστιο κοινό 6,5 εκατομμυρίων ακολούθων στο Instagram και άλλα 5,6 εκατομμύρια στο TikTok, ισχυρίστηκε ότι αυτή και ο Beéle ήταν οι μόνοι που είχαν στην κατοχή τους το επίμαχο βίντεο.

«Το βίντεο το είχαμε μόνο οι δυο μας»

Όπως υποστήριξε, εφόσον είχε διαγράψει το δικό της αρχείο και δεν το είχε στείλει ποτέ σε κανέναν, ο τραγουδιστής πρέπει να είναι η πηγή της διαρροής.

«Είμαι βαθιά συντετριμμένη. Μια προσωπική και ιδιωτική στιγμή διέρρευσε χωρίς τη συγκατάθεσή μου, με μια πράξη που αντιπροσωπεύει μια από τις πιο σκληρές προδοσίες που έχω βιώσει ποτέ», έγραψε η Ladera σε μια δήλωση στο Instagram. «Αυτό το βίντεο ήταν στα χέρια μόνο δύο ανθρώπων: του άλλου ατόμου και εμένα», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Beéle αρνήθηκε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, λέγοντας ότι δεν είχε ανάγκη από ένα τέτοιο είδος δημοσιότητας, που θα του έφερνε ένα βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο.

«Η καλλιτεχνική του καριέρα και το διεθνές κύρος αποκλείουν οποιαδήποτε ανάγκη ή ενδιαφέρον για τέτοια γεγονότα», τόνισαν οι δικηγόροι του, σε μια δήλωση στα social media η οποία στη συνέχεια διαγράφηκε.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά την κυκλοφορία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις ψηφιακές πλατφόρμες ενός προσωπικού βίντεο που παραβιάζει την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπεια των εμπλεκομένων ατόμων», πρόσθεσαν οι δικηγόροι του Beéle.

Ο πρώην της είχε ζητήσει να γυρίσουν το βίντεο

Σύμφωνα με την New Tork Post, το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει γύρω στο 2023 και -όπως αναφέρει η μήνυση της Ladera- βιντεοσκόπησαν τους εαυτούς τους να κάνουν σεξ «κατόπιν αιτήματος του Beéle» για να το μοιραστούν μεταξύ τους.

«Η Ladera ποτέ δεν πίστευε ότι αυτά τα βίντεο θα κοινοποιούνταν ποτέ σε οποιονδήποτε, πόσο μάλλον ότι θα δημοσιεύονταν στον κόσμο», αναφέρει η αγωγή, κάνοντας λόγο για μια «εμπιστοσύνη που έσπασε».

Τον Μάιο του 2024, όταν ακόμα έβγαιναν, η Ladera είπε στον Beéle ότι είχε διαγράψει τα βίντεό της και του ζήτησε να κάνει το ίδιο.

Η κοπέλα εξεπλάγη όταν εκείνος αρνήθηκε, και μάλιστα «αμφισβήτησε την εμπιστοσύνη της σε αυτόν», αναφέρει η μήνυση.

Η σχέση τους επιδεινώθηκε τον επόμενο χρόνο, με την πρώην σύζυγο του Beéle να μοιράζεται κάποια στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες του τηλεφώνου του με μηνύματα που φέρεται να είχε στείλει στον Ladera όσο ήταν παντρεμένος, αναφέρει η μήνυση.

Το ζευγάρι χώρισε τον Μάρτιο του 2025.

Miami influencer slaps Colombian popstar ex with bombshell revenge porn suit — and his response is stunning https://t.co/oymroNqPnP pic.twitter.com/hy65efCc75 — New York Post (@nypost) September 16, 2025

«Προσβάλλει την αξιοπρέπειά μου»

Αλλά δύο μήνες αργότερα, η Ladera ισχυρίστηκε ότι την προσέγγισαν άτομα που της είπαν ότι τους είχαν σταλεί στιγμιότυπα από ένα βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο και την προειδοποίησαν ότι μπορεί να κυκλοφορήσει ένα πλήρες βίντεο. Είπε ότι επικοινώνησε με τον manager του Beéle και ότι το θέμα φαινόταν να έχει λυθεί, ωστόσο το υλικό εμφανίστηκε αργότερα στο διαδίκτυο.

«Το μόνο άλλο άτομο που γνώριζε η Ladera ότι είχε τα βίντεο, ο Beéle, είχε καταστήσει σαφείς τις προθέσεις του όταν αρνήθηκε να τα σβήσει», ισχυρίζεται η αγωγή.

«Η άρνηση διαγραφής των βίντεο, σε συνδυασμό με την φαινομενικά εύκολα προσβάσιμη φύση του τηλεφώνου του, αποδεικνύει ότι ο Beéle είναι η πηγή των διαρροών».

Η Ladera, η οποία ζητά αποζημίωση για παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, σεξουαλική παρενόχληση στον κυβερνοχώρο και άλλες αξιώσεις, πήγε ένα βήμα παραπέρα σε μια μακροσκελή ανάρτηση στα social media, όπου κατηγόρησε τον πρώην σύντροφό της για «βία κατά των γυναικών».

«Αυτή η πράξη όχι μόνο παραβιάζει την ιδιωτικότητά μου, αλλά προσβάλλει και την αξιοπρέπειά μου και έχει προκαλέσει τεράστιο πόνο -σε μένα, αλλά και στην οικογένειά μου», έγραψε η Ladera, η οποία είναι μητέρα μιας μικρής κόρης.

«Δεν είμαι η ντροπή αυτής της ιστορίας. Η ντροπή ανήκει σε αυτόν που με πρόδωσε. Είμαι ακόμα εδώ, όρθια, με το κεφάλι ψηλά. Για μένα. Για την οικογένειά μου. Και για όλες τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα ενός ναρκισσιστή», πρόσθεσε.