Οργή και αποτροπιασμός: Ιταλοί «έστησαν» σελίδα revenge porn στο Facebook με 30.000 συνδρομητές

Το Facebookαναγκάστηκε να «κατεβάσει» μια ιταλική σελίδα στην οποία συμμετείχαν «άντρες» που μοιραζόντουσαν γυμνές φωτογραφίες γυναικών, συχνά ανυποψίαστων, συγκεντρώνοντας χιλιάδες άτομα.

Η ομάδα Mia Moglie, που μεταφράζεται ως «Η Γυναίκα μου» στα αγγλικά, είχε περίπου 32.000 μέλη πριν κλείσει αυτή την εβδομάδα με την ανακάλυψή της να έχει προκαλέσει οργή στους Ιταλούς, οι οποίοι εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για παρόμοιες ομάδες.

Η Meta, ωστόσο, η οποία κατέχει το Facebook, έκανε γνωστό πως η σελίδα έκλεισε «για παραβίαση των πολιτικών μας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων». Μάλιστα, στην ανακοίνωση ο τεχνολογικός όμιλος πρόσθεσε ότι «δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που απειλεί ή προωθεί τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική επίθεση ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση στις πλατφόρμες μας».

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, στα στιγμιότυπα οθόνης, που τραβήχτηκαν πριν από την κατάργηση της ομάδας στο Facebook, εμφανίζονταν φωτογραφίες γυμνών γυναικών σε διάφορες καταστάσεις πολύ συχνά χωρίς την συγκατάθεσή τους.

Μάλιστα, κάτω από τις αναρτήσεις υπήρχαν πολλά εξοργιστικά σχόλια σεξουαλικού τύπου, με κάποιους να λένε ότι ήθελαν να «βιάσουν» τη γυναίκα, ενώ άλλοι επαινούσαν τη... μυστικότητα ορισμένων φωτογραφιών.

Η πρώτη επισήμανση - «Οι πλατφόρμες πρέπει να καταπολεμηθούν»

Την ύπαρξη της σελίδας επισήμανε η συγγραφέας Carolina Capria, η οποία με μια ανάρτηση στα social media υποστήριξε ότι νιώθει «φοβισμένη» από αυτό που είδε.

«Χθες, ενημερώθηκα για μια ομάδα στο Facebook με 32.000 μέλη, όπου τα μέλη ανταλλάσσουν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους, σχολιάζοντας ρητά την εμφάνισή τους και εκφράζοντας τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις. Οι γυναίκες, συχνά χωρίς να γνωρίζουν ότι φωτογραφίζονται, πέφτουν θύματα εικονικής νάρκωσης», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

«Αυτή η σύνδεση της βίας με τη σεξουαλικότητα είναι τόσο βαθιά ριζωμένη στην κουλτούρα μας που σε μια δημόσια ομάδα, οι άνδρες γράφουν χωρίς να κρύβουν τα ονόματα και τα πρόσωπά τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, μέλος του Ευρωπαϊκού Κόμματος των Πρασίνων, Fiorella Zabatta, υπογράμμισε ότι «δεν είναι απλώς ακίνδυνη διασκέδαση», αλλά ένας «εικονικός βιασμός».

«Αυτές οι πλατφόρμες πρέπει να καταπολεμηθούν, αυτή η τοξική ιδέα της αρρενωπότητας πρέπει να καταπολεμηθεί και όλοι πρέπει να αναλάβουμε δράση: η κοινωνία των πολιτών και η πολιτική επίσης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Παράνομο το revenge porn στην Ιταλία από το 2019

Η πορνογραφία εκδίκησης και η κοινοποίηση εικόνων ή βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο που προορίζονταν να παραμείνουν ιδιωτικά, αποτελούν παράνομη πράξη στην Ιταλία από το 2019.

Η ανακάλυψη της ιταλικής σελίδας στο Facebook έχει κάνει ορισμένους να κάνουν παραλληλισμούς με την υπόθεση Pelicot της Γαλλίας. Πέρυσι, ο Dominique Pelicot καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για ναρκωτικά, κακοποίηση και πρόσκληση αγνώστων να βιάσουν την τότε σύζυγό του Gisèle Pelicot.

Παρά το γεγονός ότι είναι εικονική, η Capria είπε ότι έδειξε ότι η υπόθεση Pelicot δεν ήταν μια ανωμαλία, καθώς και στις δύο περιπτώσεις, έδειξε «έναν άνδρα που πιστεύει ότι μπορεί να ελέγξει τη σύζυγό του και για τον οποίο η σεξουαλικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την καταπίεση».