Revenge porn με θύμα 15χρονη μαθήτρια – Χειροπέδες σε 25χρονο που την εκβίαζε

Χειροπέδες σε έναν 25χρονο πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλανδρίου, μετά την καταγγελία των γονέων μίας 15χρονης μαθήτριας για revenge porn.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος χρησιμοποιώντας μέσα κοινωνικής δικτύωσης προσέγγιζε ανήλικα κορίτσια με τα οποία σύναπτε αρχικά φιλική σχέση μαζί τους και στη συνέχεια άνοιγε συζητήσεις σεξουαλικού περιεχομένου. Στην προκειμένη περίπτωση, με βάση την καταγγελία, ο 25χρονος φέρεται να έπεισε την 15χρονη να του στείλει βίντεο και φωτογραφίες με την ίδια γυμνή.

Η ανήλικη μαθήτρια έδωσε και κατάθεση, παρουσία παιδοψυχολόγου, όπου ανέφερε τι ακριβώς συνέβη με την ίδια και τον 25χρονο. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ανέφερε ότι από ένα σημείο και μετά ο 25χρονος την απειλούσε και την εκβίαζε να στείλει κι άλλο υλικό με την ίδια γυμνή, αλλιώς θα δημοσίευε αυτό που είχε στο διαδίκτυο.

Οι αστυνομικοί του ΤΔΕΕ Χαλανδρίου τον εντόπισαν στον Υμηττό, όπου και διαμένει, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στην εισαγγελία όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του. Οι κατηγορίες σε βάρος του αφορούν:

παιδική πορνογραφία,

προμήθεια και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας,

εκδικητική πορνογραφία και

ν. περί όπλων.

Έχουν κατασχεθεί κινητά τηλέφωνα με πλήθος πορνογραφικού υλικού από ανήλικες κοπέλες, ενώ στο σπίτι του εντοπίστηκε ένα αεροβόλο πιστόλι και μία σιδερογροθιά.