Νέα υπόθεση revenge porn στην Κω: 13χρονος έστελνε ερωτικά βίντεο με άλλους ανήλικους

Στην εξιχνίαση μιας σοβαρής υπόθεσης εκδικητικής πορνογραφίας προχώρησαν οι Αρχές στην Κω με δράστη ένα ανήλικο παιδί.

Την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας του νησιού και ξεκίνησε μετά από καταγγελία γονέα ενός 13χρονου παιδιού την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο kosnews24.gr, από την προανάκριση προέκυψε ότι ένας άλλος 13χρονος είχε διανείμει, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, μέσω διαδικτύου δύο βίντεο.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο βίντεο απεικονίζονταν ένα αγόρι και ένα κορίτσι σε γενετήσιες πράξεις ενώ στο δεύτερο και ένας άλλος ανήλικος μόνος του.

Ο φερόμενος ως δράστης προσήχθη στην Ασφάλεια συνοδεία των γονιών του και φέρεται να παραδέχτηκε τις πράξεις του. Από την πλευρά τους, οι γονείς του ανήλικου παιδιού δήλωσαν πλήρη άγνοια για το περιστατικό και ειλικρινή μεταμέλεια.

Ωστόσο, επειδή το αυτόφωρο είχε παρέλθει, οι αρχές δεν προχώρησαν σε συλλήψεις.