«Διακινούσε ερωτικό βίντεο χωρίς να συναινέσω», είπε η αστυνομικός που κατήγγειλε τον σύντροφό της

Αίσθηση προκάλεσε η καταγγελία της αστυνομικού, που στο παρελθόν είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ για τη χλιδάτη ζωή στο Ντουμπάι, ότι υπέστη κακοποίηση από τον πρώην σύντροφό της, επίσης αστυνομικό.

Η αστυνομικός προέβη σε δημόσια καταγγελία μέσω βίντεο που ανέβασε στο λογαριασμό της στο Tik Tok, ενώ συμπεριέλαβε και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται ο φερόμενος δράστης να την ξυλοκοπεί βάναυσα σε νυχτερινό κέντρο.

«Του έχω κάνει ήδη μήνυση στο παρελθόν για απειλές, ξυλοδαρμό, και revenge porn γιατί έστελνε βίντεο από ερωτικές μας στιγμές σε ομαδικές συνομιλίες στο Viber που ήταν μέλη και άλλοι αστυνομικοί. Συνεχίζει ακόμη να πηγαίνει στην υπηρεσία του σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Με εκβίαζε πως θα μου καταστρέψει τη ζωή αν δεν είμαι ξανά μαζί του και απείλησε τη ζωή μου» περιέγραψε η αστυνομικός», τονίζει η αστυνομικός στο βίντεο.

Η καταγγελία έκανε το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας κύμα συμπαράστασης, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα Παπαδόπουλου για το Flash.gr, ο καταγγελλόμενος εμφανίστηκε κανονικά στην υπηρεσία του στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης 21 Οκτωβρίου.

Το αυτόφωρο έχει παρέλθει ωστόσο έχει η σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του, ενώ αναμένεται να έχει και πειθαρχικές κυρώσεις.

«Κατέστρωσε σχέδιο για να με καταστρέψει»

«Όλα πλέον έχουν πάρει το δρόμο τους. Είναι γνωστό πόσο κακοποιητικός είναι αυτός ο άνθρωπος. Έχει διαπράξει μία σειρά από κακοποιητικές ενέργειες ξεκινώντας από πολύ πιο πριν. Αποκορύφωμα ήταν η τελευταία φορά που τον χώρισα οριστικά», τόνισε η αστυνομικός Έλενα Μπομπού, που έκανε την καταγγελία, σε συνέντευξή της στο MEGA και την εκπομπή «Live News» την Τρίτη (21/10).

«Τότε ήταν που έβγαλε τις ψευδείς καταγγελίες εις βάρος μου, ανώνυμα μεν, αλλά πλέον είναι επιβεβαιωμένο ότι προέρχονται από αυτόν», υπογράμμισε η κ. Μπομπού.

«Την ίδια περίοδο διακινεί προσωπικό μου βίντεο με ερωτικές στιγμές. Όταν τραβήχτηκε πριν τρία χρόνια, που ήμουν πολύ μικρότερη, ποτέ δεν έδωσα τη συναίνεσή μου για να κυκλοφορήσει», σημείωσε η αστυνομικός.

Όπως υποστήριξε, ο πρώην σύντροφός της έθεσε σε εφαρμογή ένα σχέδιο ώστε να την διαβάλει και να την καταστρέψει. «Τρελάθηκε, η ζωή μου άλλαξε πάρα πολύ. Αποφάσισα να κάνω μια καταγγελία, βάζοντας μέσα όλα τα περιστατικά», εξήγησε.

«Θεώρησα πολλές φορές ότι η επιλογή ήταν να σιωπήσω, να μην μιλήσω. Αυτό κατέληξε να είναι πολύ χειρότερο, γιατί έκανε όλο και χειρότερα πράγματα», είπε η αστυνομικός.

Η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης.