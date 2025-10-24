Πάτρα: Ανήλικοι «νταήδες» εκβίασαν 15χρονο με σουγιά και σιδεργροθιά για να του πάρουν τα χρήματα

Σοκ προκαλεί νέο περιστατικό παραβατικότητας ανηλίκων στην Πάτρα, όπου ένας 15χρονος μαθητής έπεσε θύμα απόπειρας εκβίασης από έναν 14χρονο και έναν ακόμη συνεργό του.

Σύμφωνα με το tempo24.news, οι δύο ανήλικοι φέρονται να απαίτησαν από το θύμα 50 ευρώ, δίνοντάς του συγκεκριμένη διορία για να τους τα παραδώσει. Μάλιστα, κατά την απειλή, κρατούσαν σουγιά και σιδερογροθιά, προειδοποιώντας τον 15χρονο για τη σωματική του ακεραιότητα.

Ήδη, η Ασφάλεια Πατρών έχει ταυτοποιήσει τα στοιχεία του ενός δράστη, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και του δεύτερου εμπλεκόμενου.