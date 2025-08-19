Βενετία: Τουρίστρια έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε απ' τα μαλλιά μέχρι τη σύλληψη

Καρέ καρέ καταγράφηκε η στιγμή που μια εξαγριωμένη Αμερικανίδα τουρίστρια στην Βενετία έπιασε επ’ αυτοφώρω μία έφηβη κλέφτρα πορτοφολιών.

Το περιστατικό συνέβη την Πέμπτη 14 Αυγούστου στην περιοχή Santa Maria del Giglio της ιταλικής πόλης. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η τουρίστρια εντόπισε το 14χρονο κορίτσι να βάζει κρυφά το χέρι στην τσάντα της, η οποία περιείχε τα χρήματα και το διαβατήριό της.

Τότε η τουρίστρια αντέδρασε κατευθείαν, έπιασε την 14χρονη από την αλογοουρά και την κρατούσε μέχρι να έρθει η αστυνομία για τη σύλληψή της.

Η έφηβη ούρλιαζε και προσπαθούσε να ξεφύγει, με την τουρίστρια να αρνείται να την απελευθερώσει. «Έκλεψες την τσάντα μου. Δεν θα φύγεις. Δεν θα σταματήσω, κορίτσι μου», έλεγε η τουρίστρια, συνεχίζοντας να κρατά την έφηβη «πορτοφολού» από τα μαλλιά.

Όταν η φερόμενη συνεργός της κοπέλας απείλησε να καλέσει την αστυνομία, η τουρίστρια είπε: «Ας καλέσουμε την αστυνομία και ίσως πάρω πίσω το διαβατήριό μου».

Μάλιστα, σύμφωνα με την Daily Mail, όταν οι αστυνομικοί κατέφταναν, η 14χρονη άρχισε να χρησιμοποιεί ως «όπλο» το κινητό της τηλέφωνο και να χτυπά με αυτό την τουρίστρια, τραυματίζοντάς την στο κεφάλι.

Οι δύο νεαροί ύποπτοι, οι οποίοι ήταν και οι δύο ανήλικοι, αντιστάθηκαν στη σύλληψη, ωστόσο γρήγορα τους πέρασαν χειροπέδες και τους μετέφεραν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Εκεί τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κλοπή και αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση.

Το «δίδυμο» αυτό των πορτοφολάδων είχε εντοπιστεί ξανά ανάμεσα σε τουρίστες τις προηγούμενες ημέρες.

«Μάστιγα» οι ανήλικοι πορτοφολάδες στη Βενετία

Οι συμμορίες της Βενετίας προωθούν ολοένα και περισσότερο παιδιά να «εργάζονται» ως πορτοφολάδες, στην προσπάθεια για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη δράση τους και «προστασία» των κερδών τους.

Η Βενετία, ένα από τα κορυφαία τουριστικά αξιοθέατα της Ιταλίας, αποτελεί εδώ και καιρό επίκεντρο εγκληματικής δραστηριότητας που στοχεύει κυρίως τουρίστες.

Η Monica Poli, εκπρόσωπος του συλλόγου Cittadini Non Distratti (Αδιάφοροι Πολίτες), κατήγγειλε τη συμμετοχή παιδιών σε εγκληματικές δραστηριότητες.

«Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν πολλοί ανήλικοι κάτω των 13 ετών, συμπεριλαμβανομένων κοριτσιών (που είναι πορτοφολάδες).

«Αυτό που μας ωθεί μπροστά είναι πάνω απ’ όλα να υπερασπιστούμε τις πιο ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, που είναι τα προτιμώμενα θύματα αυτών των ολοένα και πιο βίαιων πορτοφολάδων, και το κάνουμε αυτό από πολιτικό καθήκον».