Κλέφτες με αδυναμία στις... κούκλες Labubu: «Λάφυρα» χιλιάδων δολαρίων στο Λος Άντζελες

Η «τρέλα» με τις κούκλες Labubu που έχουν γίνει viral για μικρούς και μεγάλους φαίνεται πως έχει πάρει μια απρόσμενη τροπή οδηγώντας μέχρι και σε διάρρηξη.

Μια ομάδα διαρρηκτών διέρρηξε ένα κατάστημα στο Λος Άντζελες, κλέβοντας κούκλες Labubu αξίας χιλιάδων δολαρίων, οι οποίες έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς φέτος τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων και διασημοτήτων.

«Πήραν πολλά, ίσως γύρω στα 30.000 δολάρια ή και περισσότερα από το απόθεμα», δήλωσε η Joanna Avendano, συνιδιοκτήτρια του One Stop Sales, στο ABC News Local 7 στην Καλιφόρνια. «Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και το γεγονός ότι απλά μπήκαν και τα πήραν όλα, σαν να μην ήταν τίποτα, είναι πραγματικά άσχημο».

Πηγή: EPA

Η Avendano είπε ότι οι διαρρήκτες αγνόησαν τα άλλα εμπορεύματα του καταστήματος και στόχευσαν τα Labubus, και ισχυρίστηκε ότι η διάρρηξη ήταν προμελετημένη.

Είπε ότι ένα ύποπτο φορτηγό ήταν σταθμευμένο έξω από το κατάστημα την Τρίτη το βράδυ και υποψιάστηκε ότι οι διαρρήκτες παρακολουθούσαν τον λογαριασμό του καταστήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς είχαν μόλις ανακοινώσει την ανανέωση των αποθεμάτων των Labubus, τα οποία πωλούνται γρήγορα.

Το κατάστημα στο La Puente, στην ανατολική κομητεία του Λος Άντζελες, δημοσίευσε ένα βίντεο ασφαλείας από τη διάρρηξη που δείχνει τέσσερα άτομα να κλέβουν το περιζήτητο απόθεμα.

Το τμήμα του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες δήλωσε ότι ανταποκρίθηκε σε μια διάρρηξη στο κατάστημα στις 1:29 π.μ. τοπική ώρα την Τετάρτη και ότι το περιστατικό διερευνάται.

«Λάφυρα» περίπου επτά χιλιάδων δολαρίων

«Κλάπηκαν αρκετές κούκλες Labubu, αξίας περίπου επτά χιλιάδων δολαρίων», ανέφερε το τμήμα του σερίφη σε δήλωση, σύμφωνα με το NBC News. Δεν είναι σαφές πόσες κούκλες κλάπηκαν. Η εκτιμώμενη αξία των κούκλων μπορεί να ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον τρόπο πώλησης ή μεταπώλησης.

Το τμήμα του σερίφη ανέφερε ότι οι διαρρήκτες χρησιμοποίησαν ένα Toyota Tacoma, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο λίγο μετά τη διάρρηξη.

Σημαντικές αυξήσεις στις τιμές των Labubu

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καταστήματος, οι κούκλες Labubu είχαν τιμή έως και 500 δολάρια η καθεμία. Η υψηλή ζήτηση για τις Labubu έχει προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις των τιμών από τους μεταπωλητές, που φτάνουν τα χιλιάδες δολάρια η καθεμία, καθώς και την εμφάνιση μιας μαύρης αγοράς με πλαστές Labubu.