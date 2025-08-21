Θεσσαλονίκη: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σπείρα των «κοσμηματοπωλείων» – Λεία άνω των 194.000 ευρώ

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν δύο βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφουν τη δράση της σπείρας που «χτυπούσε» κοσμηματοπωλεία στη Θεσσαλονίκη. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τους πέντε βασικούς δράστες, οι οποίοι μόνο από τις επιδρομές τους αποκόμισαν λεία μεγαλύτερη των 194.000 ευρώ.

Στο πρώτο βίντεο (Σεπτέμβριος 2023) η σπείρα «μπουκάρει» σε κοσμηματοπωλείο, αρπάζοντας κοσμήματα αξίας 140.000 ευρώ.

Στο δεύτερο, καταγεγραμμένο στις 29/09/2023 στην Τούμπα, οι δράστες άνοιξαν κοσμηματοπωλείο και αφαίρεσαν κοσμήματα αξίας 40.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης προσπάθησε να τους σταματήσει, όμως εκείνοι τον απώθησαν βίαια και εξαφανίστηκαν.

Ταυτοποιήθηκαν 11 άτομα – Προφυλακιστέοι οι πέντε

Η πολύμηνη έρευνα του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος αποκάλυψε την πλήρη δράση της οργάνωσης.Συνολικά ταυτοποιήθηκαν 5 βασικοί κατηγορούμενοι και 6 συνεργοί τους. Οι πέντε κρίθηκαν προφυλακιστέοι μετά τις απολογίες τους στον Ανακριτή.

Σύμφωνα με όσαμεταδίδει το GR TIME, η σπείρα φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 20 εγκληματικές ενέργειες, μεταξύ αυτών ληστείες, διαρρήξεις κοσμηματοπωλείων και επιχειρήσεων, κλοπές οχημάτων και πινακίδων, ακόμα και απόπειρα διάρρηξης Ιερού Ναού.

Το οικονομικό όφελος από τις επιθέσεις ξεπερνά τις 194.000 ευρώ, ενώ οι ζημιές ανέρχονται σε περίπου 17.000 ευρώ.

Η μεθοδολογία της σπείρας

Οι δράστες είχαν αναπτύξει ένα καλά οργανωμένο «σύστημα»:

Εναλλαγή οχημάτων με κλεμμένες ή πλαστές πινακίδες

Απόκρυψη σε υπόγεια πάρκινγκ για να εξαφανίζουν τα ίχνη τους

Συνεργοί που «περνούσαν» οχήματα σε εικονικούς ιδιοκτήτες

Οι αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ως μία από τις μεγαλύτερες εξαρθρώσεις οργανωμένων συμμοριών το τελευταίο διάστημα στη Θεσσαλονίκη.