Θρίλερ στη Βενετία: Εντοπίστηκε σορός Βρετανού τουρίστα σε κανάλι - Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Ένα ρομαντικό ταξίδι χαλάρωσης στη μαγευτική Βενετία, εξελίχθηκε μέσα σε λίγες ώρες σε τραγωδία, καθώς ένα 31χρονος Βρετανός τουρίστας, που είχε φτάσει στην πόλη μόλις το πρωί για διακοπές με τη σύζυγό του, εντοπίστηκε νεκρός στα κρύα νερά ενός καναλιού. Οι έρευνες των αρχών προκειμένου να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε την ζωή του ο άνδρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, ενώ αναμένεται και το πόρισμα από τη νεκροψία νεκροτομή.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το άψυχο σώμα του άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στη μαρίνα Ρίο ντε Σάντα από περαστικό περίπου στις 6:30 μ.μ. Ασθενοφόρο, αστυνομία και πυροσβεστική κινητοποιήθηκαν άμεσα. Διασώστες ανέσυραν τη σορό του άνδρα και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή με ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς όμως όλες οι προσπάθειες αποδείχθηκαν μάταιες, με τον θάνατο του 31χρονου τουρίστα να διαπιστώνεται στο σημείο.

Το θύμα είχε φτάσει στη Βενετία λίγες μόλις ώρες νωρίτερα, όπου έκανε διακοπές με τη σύζυγό του. Το ζευγάρι διέμενε στο ξενοδοχείο Antico Doge, στην καρδιά της πόλης, μόλις οκτώ λεπτά από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η σύζυγος παρέμεινε στο ξενοδοχείο, ενώ ο άνδρας αποφάσισε να βγει για μια απογευματινή βόλτα. Από εκείνη τη στιγμή, κανείς δεν τον είδε ξανά ζωντανό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο αν υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες αλλά και πόσο καιρό βρισκόταν η σορός στο νερό πριν ανακαλυφθεί. Προς το παρόν, η αστυνομία πιστεύει ότι η αιτία θανάτου του 31χρονου Βρετανού τουρίστα ήταν ο πνιγμός, ωστόσο οι αρχές αναμένουν την νεκροψία-νεκροτομή για την διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το θανατηφόρο περιστατικό έρχεται μετά την απαγόρευση εισόδου σε ένα βρετανικό ζευγάρι από τη Βενετία επειδή πιάστηκαν να πηδούν στο Μεγάλο Κανάλι την τελευταία ημέρα των διακοπών τους. Το ζευγάρι φαινόταν να κάνει μια βουτιά στο κανάλι όταν εντοπίστηκαν από γονδολιέρηδες και αναφέρθηκαν στην αστυνομία.

Τους επιβλήθηκε πρόστιμο 390 λιρών στον καθένα και οι αρχές διέταξαν να εγκαταλείψουν την πόλη για 48 ώρες. Η κολύμβηση στα 150 κανάλια της Πλωτής Πόλης απαγορεύεται αυστηρά λόγω των κινδύνων που ενέχουν οι γόνδολες και τα μηχανοκίνητα σκάφη που διέρχονται από το νερό.

